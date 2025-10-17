Clima en Panamá: Condiciones se mantendrán estables con lluvias aisladas en algunos sectores del país

Los índices de radiación ultravioleta oscilarán entre altos y muy altos, con valores estimados entre 6 y 10 en la escala internacional.

Ciudad de Panamá/En las próximas horas, el país registrará condiciones del tiempo mayormente estables, aunque con posibilidad de lluvias dispersas en sectores del golfo y tierras bajas de Chiriquí, el sur de Veraguas y el golfo de Panamá, según el pronóstico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa). Algunas de estas precipitaciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica.

Durante la mañana, se espera el ingreso de nubosidad hacia la región occidental, con posibilidad de aguaceros aislados. En el resto del país, el cielo permanecerá parcialmente nublado, permitiendo el desarrollo del calentamiento diurno.

Para horas de la tarde, se prevé el incremento de la actividad lluviosa, especialmente en zonas montañosas y a lo largo de la cordillera, donde podrían presentarse aguaceros con tormentas eléctricas. En contraste, áreas como la ciudad capital, las costas de Coclé y el centro de Colón mantendrán una menor probabilidad de lluvia.

Durante la noche, se anticipa una mejora en las condiciones, con cielos parcialmente nublados y algunos periodos de despeje.

En las regiones de mayor altitud, las temperaturas mínimas oscilarán entre los 10 °C y 15 °C, mientras que en el resto del país el amanecer será templado, con valores entre 16 °C y 21 °C. Las máximas se ubicarán entre 23 °C y 25 °C en la mayoría de las provincias, aunque en el centro y oriente del país podrían alcanzar entre 26 °C y 32 °C.

Los vientos soplarán de ligera a moderada intensidad, con velocidades entre 5 y 20 km/h y predominancia del sur. En el Caribe y el Pacífico occidental se esperan condiciones marítimas estables, salvo en el sector centro-oriental del Pacífico, donde podrían registrarse ligeras variaciones. Las olas no superarán los 1.50 metros, lo que favorecerá la navegación costera y las actividades portuarias.

Las autoridades reiteran la importancia de seguir las recomendaciones y normas del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).