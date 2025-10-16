Idaan suspenderá el suministro de agua por trabajos en potabilizadora de Changuinola este viernes

Changuinola, Bocas del Toro/El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó que este viernes 17 de octubre, se suspenderá el servicio de agua potable en Changuinola, provincia de Bocas del Toro, debido a trabajos preventivos en la planta potabilizadora El Silencio.

La interrupción del suministro se realizará de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., mientras las cuadrillas del Idaan ejecutan labores de mantenimiento que buscan garantizar la calidad y continuidad del servicio.

Entre las tareas programadas se incluyen:

Soldadura en cuatro filtros (válvulas de control) .

. Limpieza del canal de entrada de agua cruda.

El Idaan recomendó a los residentes del área tomar las previsiones necesarias y almacenar agua con anticipación para cubrir sus necesidades básicas durante el periodo de suspensión.

La institución reiteró que estas acciones son parte de su programa de mantenimiento preventivo, que busca mejorar la eficiencia de los sistemas de potabilización.