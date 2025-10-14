MOP avanza en la rehabilitacion del puente sobre el rio Cañazas en Veraguas

Veraguas/El Ministerio de Obras Públicas (MOP) en Veraguas continúa con los trabajadores de rehabilitación temporal sobre el río de Cañazas, luego de su colapso a inicios de octubre a causa del deterioro estructural y las fuertes corrientes registradas en la zona.

El director regional del MOP, Humberto Della Togna, informó en los medios radiales locales que las labores avanzan de manera positiva y que se prevé habilitar el paso vehicular parcialmente para este viernes, con limitaciones de carga. Añadió que ya se gestionan las acciones para la construcción de un nuevo puente modular de doble vía, cuya instalación está programada para febrero de 2026.

Della Togna también resaltó otros proyectos que ejecuta la cuadrilla de Puentes del MOP, como las intervenciones en los puentes de Nanzal, El Picador, La Culaca y El Potrero, todos orientados a fortalecer la movilidad de las comunidades veragüenses.