MOP avanza en la rehabilitacion del puente sobre el rio Cañazas en Veraguas

Informe sobre los avances de estructura del nuevo puente del río Cañazas.

Puente sobre el río Cañazas, entre las provincias de Herrera y Veraguas
Puente sobre el río Cañazas, entre las provincias de Herrera y Veraguas / TVN Noticias
Oderay Varela - Redactora
14 de octubre 2025 - 15:21

Veraguas/El Ministerio de Obras Públicas (MOP) en Veraguas continúa con los trabajadores de rehabilitación temporal sobre el río de Cañazas, luego de su colapso a inicios de octubre a causa del deterioro estructural y las fuertes corrientes registradas en la zona.

El director regional del MOP, Humberto Della Togna, informó en los medios radiales locales que las labores avanzan de manera positiva y que se prevé habilitar el paso vehicular parcialmente para este viernes, con limitaciones de carga. Añadió que ya se gestionan las acciones para la construcción de un nuevo puente modular de doble vía, cuya instalación está programada para febrero de 2026.

Podría leer. Panamá inicia aplicación de pruebas regionales para medir el aprendizaje en escuelas primaria

Della Togna también resaltó otros proyectos que ejecuta la cuadrilla de Puentes del MOP, como las intervenciones en los puentes de Nanzal, El Picador, La Culaca y El Potrero, todos orientados a fortalecer la movilidad de las comunidades veragüenses.

Humberto Della Togna hace infrome sobre la rehabiltacion del puente Cañazas
Humberto Della Togna hace infrome sobre la rehabiltacion del puente Cañazas / Ministerio de Obras Públicas

Temas relacionados

Mop Trabajos de Rehabilitación Cañazas puentes
Si te lo perdiste
Lo último
stats