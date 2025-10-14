Panamá inicia aplicación de pruebas regionales para medir el aprendizaje en escuelas primarias

Estudiantes de tercero y sexto grado participan en evaluaciones de lectura, escritura, matemáticas y ciencias naturales en todo el país.

El Ministerio de Educación (Meduca) inició este lunes la aplicación de pruebas para medir el nivel de aprendizaje de los estudiantes panameños en las asignaturas de lectura, escritura, matemáticas y ciencias naturales, como parte de un estudio regional comparativo impulsado por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación.

En la provincia de Panamá, una de las sedes de este proceso fue la Escuela Estado de Israel, en el distrito de San Miguelito, donde se realizó el inicio oficial de las evaluaciones.

La directora regional del Meduca, profesora Aymed Espinosa, explicó que el estudio forma parte de una iniciativa en la que participan 18 países de América Latina y el Estado de León, en México, con el propósito de analizar los avances y desafíos en la calidad educativa.

“Estas pruebas permiten medir el aprendizaje en lectura, escritura, matemáticas y ciencias naturales. Además, incluyen cuestionarios que evalúan factores asociados al bienestar emocional de los estudiantes, con respuestas de alumnos, padres, docentes y directivos”, señaló Espinosa.

Luego se hace una triangulación de datos y con los resultados que se arrojen, el país podrá tomar decisiones y elaborar las políticas de acción para la educación.

