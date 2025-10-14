Detienen a exrepresentante y dos empresarios por presunto peculado y blanqueo de capitales

En los operativos se decomisó un arma de fuego, municiones y documentos vinculados con la investigación.

Tres personas, entre ellas un exrepresentante de corregimiento y dos empresarios, fueron aprehendidas por la Fiscalía Anticorrupción durante allanamientos simultáneos en la ciudad capital y Panamá Este, como parte de una investigación por los presuntos delitos de peculado agravado y blanqueo de capitales. En los operativos se incautaron documentos, indicios y un arma de fuego.

La Fiscalía Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación (PGN) realizó este martes allanamientos simultáneos en distintos sectores como parte de una investigación por la presunta comisión de los delitos de peculado agravado y blanqueo de capitales.

Durante el operativo, efectuado con apoyo de la Policía Nacional, fueron aprehendidos tres ciudadanos, entre ellos un exrepresentante de corregimiento y dos empresarios. Además, se incautaron documentos, indicios relevantes para la investigación, un arma de fuego calibre 9 mm, proveedores y municiones, informó la entidad en un comunicado.

Según el Ministerio Público, las diligencias se desarrollan en el marco de un proceso investigativo sustentado en técnicas especializadas de análisis y recopilación de información, consideradas claves para el avance de la causa.

“Estas acciones forman parte de una fase fundamental para la persecución de casos relacionados con la lucha contra la corrupción”, destacó la institución.

La Procuraduría General de la Nación reafirmó su compromiso con la probidad administrativa, la institucionalidad y la transparencia, al tiempo que reiteró que las investigaciones continuarán para deslindar responsabilidades sobre los hechos detectados.