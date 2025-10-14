La violencia que no cede: una joven más asesinada mientras las cifras siguen en rojo

En lo que va del año, 12 mujeres han sido asesinadas por razones de género, 15 han muerto de forma violenta y 9 sobrevivieron a intentos de femicidio. El reciente crimen de una joven en Aguadulce vuelve a exponer la vulnerabilidad de las panameñas ante la violencia.

Panamá registra 12 víctimas de femicidio entre enero y septiembre de 2025, según el más reciente informe del Ministerio Público, una reducción del 29% en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando se contabilizaron 17 casos.

Sin embargo, el panorama general sigue siendo alarmante: el informe detalla 15 muertes violentas de mujeres, homicidios no tipificados como femicidio, y 9 intentos de asesinato por razones de género, cifra que aumentó un 13% frente a 2024. En total, 36 mujeres han sido víctimas de violencia letal o tentativa en lo que va del año.

🔴 El caso que reabre la conversación

El asesinato de una joven en un parque del corregimiento de Pocrí, en Aguadulce, ocurrido este fin de semana, volvió a estremecer al país. La víctima fue asesinada brutal y fríamente dentro del gazebo de la plaza, frente a una iglesia y ante la mirada de algunas personas que estaban en el sitio.

La forma en que se desarrolla el crimen ha encendido el debate sobre las estrategias de parte del gobierno para evitar que más actos de violencia sigan afectando a las mujeres.

En este caso, el sospechoso se entregó y un juez de garantías dictó detención provisional por 6 meses mientras duren las investigaciones. Por parte de la fiscalía se conoció que el hombre ya había ejercido violencia contra la víctima y su familia, quienes recibieron amenazas en reiteradas ocasiones, por lo que se emitió una boleta de alejamiento.

📊 Las cifras detrás de la violencia

De acuerdo con el informe del Ministerio Público, la provincia de Panamá concentra la mayor cantidad de femicidios (3 casos), seguida por Panamá Oeste (2) y Chiriquí (2). También se reportaron asesinatos en Colón, Darién, Veraguas, San Miguelito y la comarca Ngäbe Buglé.

Las muertes violentas, homicidios de mujeres que no cumplen con los criterios legales de femicidio, suman 15, con predominio en Panamá (7) y Colón (3).

La mayoría de las víctimas tenía entre 18 y 29 años, rango que agrupa casi la mitad de los casos. En cuanto a los medios utilizados, el arma de fuego fue la más común en los asesinatos (3 de cada 4 muertes violentas), mientras que en los femicidios se usaron con mayor frecuencia armas blancas y asfixia mecánica.

Otro de los femicidios que ha estremecido al país es el de una joven en La Chorrera, quien presentó 8 denuncias antes de que su agresor concretara el hecho violento que apagó su vida.