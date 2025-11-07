Culmina rehabilitación del puente sobre el río Las Guías en Calobre

Estas obras se encargan de mejorar la movilidad y seguridad de los residentes del corregimiento de Potrero, con el fin de impulsar las actividades económicas de la región.

Potrero, distrito de Calobre, provincia de Veraguas/El Ministerio de Obras Públicas (MOP), por medio de su Dirección Regional en Veraguas, culminó los trabajos de rehabilitación del puente colgante sobre el río Las Guías, en el corregimiento de Potrero, distrito de Calobre. La estructura se encuentra abierta al libre tránsito con el fin de mejorar significamente la seguridad y conectividad de los residentes del área.

La obra consistió en la instalación de una nueva estructura metálica, con el reemplazo de las planchas de acero, el refuerzo de los anclajes y la adecuación de los accesos, estos trabajos se encargan de garantizarán una mayor durabilidad y resistencia ante las condiciones climáticas y el paso de vehículos pesados.

El director regional del MOP de Veraguas, Humberto Della Togna, informó que el puente cuenta con una capacidad de soporte de 30 toneladas, ya que permitirá un flujo más eficiente de camiones que se encargan de transportan productos agrícolas y materiales de construcción.

Los habitantes del área manifestaron su agradecimiento por la culminación de esta obra, recordando que durante años se debieron de utilizar una estructura deteriorada que representaba un riesgo ya que con esto el nuevo puente, aseguran un paso más seguro y confiable que facilita su desplazamiento diario que se encarga de mejorar la calidad de vida.

Con la entrega de este proyecto, el Ministerio de Obras Públicas reafirma su compromiso con el desarrollo de las comunidades rurales, priorizando la rehabilitación de caminos y puentes que promueven la integración y el progreso en la provincia de Veraguas.

