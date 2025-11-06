Intercambiador de Chitré alcanza un 83% de avance físico

El viaducto principal presenta un 90% de avance, con estructuras y losas prácticamente finalizadas. Por su parte, el tramo deprimido o paso subterráneo alcanza un 62%.

Chitré, Herrera/El proyecto de inversión “Diseño y Construcción del Intercambiador a Desnivel en la Circunvalación de Chitré”, que desarrolla el Ministerio de Obras Públicas (MOP) en la provincia de Herrera, avanza con un 83% de progreso físico general, consolidándose como una de las obras viales más relevantes para la región de Azuero.

La ejecución, a cargo de la empresa contratista RODSA, S.A., refleja un desarrollo sostenido en los distintos frentes de trabajo, que incluyen la construcción del viaducto principal, tramos marginales, rotonda y paso deprimido, componentes esenciales para mejorar la conectividad y la seguridad vial en la zona.

Progreso por componentes

El viaducto principal presenta un 90% de avance, con estructuras y losas prácticamente finalizadas. Por su parte, el tramo deprimido o paso subterráneo alcanza un 62%, donde actualmente se realizan labores de instalación de tuberías de 60 pulgadas, colocación del sistema Tunnel Liner, excavaciones en roca y no clasificada, así como la construcción de muros pantalla, pavimento de hormigón y cajas pluviales.

En paralelo, la reubicación de utilidades registra un 80% de ejecución, mientras que los tramos marginales muestran importantes avances: el Marginal A alcanza un 95%, el B un 99%, el C un 88% y el D un 80%.

La rotonda principal, con un 90% de progreso, ya se encuentra habilitada al tránsito vehicular, lo que ha contribuido significativamente a mejorar la circulación en el área durante la fase final de los trabajos complementarios y de acabado.

Esta moderna infraestructura representa un hito para el desarrollo urbano y económico de la región de Azuero, al facilitar la conexión entre las principales vías que enlazan la provincia de Herrera con el resto del país, reduciendo los tiempos de traslado y fortaleciendo la seguridad vial.

Además, el proyecto generará un impacto positivo en la actividad comercial, el turismo y el transporte, beneficiando de manera directa a más de 200 mil habitantes de la península de Azuero y sus alrededores.