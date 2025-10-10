Intercambiador de Chitré y La Villa será entregado a fin de año

El ministro también resaltó que el proyecto representa un logro histórico para la región, tras años de gestión y espera.

Chitré, Herrera/La construcción del nuevo puente que conectará Chitré con La Villa de Los Santos tendrá un costo final aproximado de 40 millones de balboas, confirmó el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, durante una inspección realizada en la obra, que ya registra un 80% de avance.

“Este puente, al final de toda la situación y los años de demora, estará costando aproximadamente 40 millones de balboas”, indicó el ministro, quien aseguró que la fecha de entrega se mantiene para el mes de diciembre.

Se mantiene la fecha final del mes de diciembre para entregarlo y ponerlo para que la población lo pueda utilizar”, añadió.

Durante el recorrido, el titular de Obras Públicas detalló que la construcción avanza a buen ritmo. “Ya las vigas están puestas, la losa del viaducto se está colocando. La excavación del deprimido está a más del 90% y se camina con paso firme para cumplir la meta”, explicó.

El ministro también resaltó que el proyecto representa un logro histórico para la región, tras años de gestión y espera. “Ha sido una lucha titánica de muchos años, lucha de las autoridades, de los medios de comunicación y de la población; tres gobiernos para construir este puente entre la ciudad de Chitré y la Villa de Los Santos”, destacó.

La obra no solo busca mejorar la conectividad vial entre ambas localidades, sino también fortalecer el vínculo entre las provincias de Herrera y Los Santos, impulsando el desarrollo económico, el transporte y el comercio en la región de Azuero.

Con información de Eduardo Javier Vega.