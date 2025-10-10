Órgano Judicial inaugura nueva sede en Carrasquilla e implementará el nuevo Código Procesal Civil

Este nuevo sistema busca ofrecer una justicia más pronta, transparente y cercana al ciudadano, reduciendo significativamente los tiempos de resolución de los procesos civiles.

El Órgano Judicial inauguró oficialmente la nueva sede del Sistema Oral de la Jurisdicción Civil, ubicada en el área de Carrasquilla, donde a partir del próximo lunes entrará en vigor la implementación formal del nuevo Código Procesal Civil.

El acto contó con la participación de magistrados y autoridades judiciales, quienes destacaron que este nuevo sistema busca ofrecer una justicia más pronta, transparente y cercana al ciudadano, reduciendo significativamente los tiempos de resolución de los procesos civiles.

El magistrado Olmedo Arrocha, quien encabezó la actividad, explicó que el objetivo principal del nuevo código es agilizar la capacidad de respuesta de la justicia civil.

“Antes, un proceso civil podía tardar hasta ocho años. Ahora el código establece que en primera instancia no debe demorar más de un año y en segunda instancia, seis meses. Si lo logramos, será un cambio cuántico para la ciudadanía”, dijo Arrocha.

La nueva sede del Sistema Oral cuenta con modernas salas de audiencia y espacios acondicionados para garantizar una tutela judicial efectiva y de calidad.

La implementación de esta ley responde a la necesidad de modernizar y optimizar el servicio judicial civil, alineándolo con los principios constitucionales y los estándares internacionales en derechos humanos. Su objetivo es garantizar una tutela judicial efectiva mediante procesos ágiles, eficientes y resoluciones de calidad.

A partir del 13 de octubre de 2025, los jueces orales atenderán exclusivamente los nuevos procesos civiles bajo el sistema reformado, mientras que los juzgados liquidadores se encargarán de concluir los casos iniciados con el antiguo modelo. La reorganización abarca todas las provincias, con nuevas sedes judiciales y Centros de Atención al Ciudadano (CIAC) designados para informar sobre las ubicaciones y funcionamiento de los despachos.

Según los magistrados, esta transformación forma parte de los esfuerzos por modernizar la administración de justicia y brindar respuestas oportunas a los usuarios del sistema judicial panameño.

Información de Hellen Concepción