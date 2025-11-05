Base del puente sobre el río Grande en Mariato presenta grave daño

Por el momento el daño no afecta el tránsito vehicular ni el transporte de producción agrícola.

Con el descenso de las aguas del río Grande, en el corregimiento de Arenas, distrito de Mariato, se hizo visible un grave daño en la base del puente que conecta a varias comunidades rurales de la zona. El Ministerio de Obras Públicas (MOP) confirmó que ya se iniciaron las evaluaciones técnicas y los planes de reparación para garantizar la estabilidad de la estructura.

Durante una inspección en sitio, realizada el pasado 30 de octubre, los técnicos del Departamento de Puentes detectaron una fisura en la pollera de protección de la base, producto de la socavación generada por el aumento del caudal durante las recientes lluvias.

“El puente presenta una pérdida parcial del muro de protección, ocasionada por la fuerza del agua. Se deberán realizar trabajos de mejoramiento del talud en la zona afectada”, explicó Humberto Della Togna, director regional del MOP en Veraguas.

El funcionario indicó que, aunque por el momento el daño no afecta el tránsito vehicular ni el transporte de producción agrícola, se trata de una situación que podría agravarse a largo plazo si no se ejecutan las obras correctivas a tiempo.

El puente sobre el río Grande, con 37.70 metros de longitud y 7.30 metros de ancho de rodadura, es una infraestructura clave para la movilidad y el comercio en el corregimiento de Arenas, facilitando el acceso a comunidades productoras y puntos de distribución de la región.

El MOP informó que en las próximas semanas entrarán los equipos de trabajo y maquinaria pesada para iniciar la reparación del talud y el reforzamiento de la base estructural, con el fin de prevenir daños mayores durante la temporada lluviosa.

“Es un trabajo amplio que requiere mejorar la base y la protección del puente. Nuestro equipo ya está realizando los estudios técnicos y planificando la intervención”, señaló un representante del Ministerio.

Las autoridades recordaron que el puente forma parte de una red vial esencial para el desarrollo agrícola de la costa sur de Veraguas, por lo que su mantenimiento preventivo es una prioridad en los planes de infraestructura del MOP.