Presupuesto del Municipio de Panamá para 2026 aumenta $10.5 millones

Este es el segundo presupuesto elaborado por la gestión de Mayer Mizrachi.

Panamá/El Concejo Municipal de Panamá recibió esta semana el proyecto de presupuesto del Municipio para la vigencia 2026, el cual asciende a $242.3 millones, según la propuesta presentada por la administración del alcalde Mayer Mizrachi.

Este es el segundo presupuesto elaborado por la actual gestión, y representa un aumento de $10.5 millones respecto al presupuesto vigente de $231.8 millones. El incremento equivale a un 4.53% más que en 2025.

Pese a este ajuste, el monto sigue siendo considerablemente inferior al último presupuesto aprobado bajo la administración del perredista José Luis Fábrega, que fue de $325.5 millones, es decir, $83.2 millones más que el propuesto para 2026. Esto refleja una reducción acumulada del 25.56% en comparación con el nivel presupuestario que dejó el exalcalde.

¿Cómo se distribuirán los fondos en 2026?

Según el documento presentado ante el Concejo Municipal, por ejemplo, la estructura del presupuesto de 2026 se dividirá así: De los $242,349,323, unos $169,941,519 irán para la sede del Municipio, mientras que $72,407,804 serán para descentralización en el rubro del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

Los fondos del IBI están divididos en ingresos no tributarios ($35,000,000) y saldo en caja y bancos ($37,407,804).

El presupuesto de descentralización se orientará a obras e inversiones distribuidas en los 26 corregimientos del distrito capital.

Tras la presentación del Municipio, el documento se someterá ahora a la revisión y discusión de la Comisión de Hacienda del Concejo. La expectativa se centra en conocer qué proyectos serán priorizados, cómo se ejecutará el fondo de descentralización y cuáles serán los ajustes finales antes de su aprobación definitiva.

El presupuesto, según fuentes municipales, fue elaborado en consulta con los representantes y basado en las necesidades más urgentes de sus comunidades. El mismo debe aprobarse antes del 31 de diciembre.