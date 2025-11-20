Mulino busca presentar una 'ley antimafia' y reemplazar 'toda la basura de este momento'

Según detalló, los actuales marcos legales panameños son insuficientes para responder a la complejidad del crimen organizado moderno, lo que ha motivado la solicitud de cooperación directa a instituciones de seguridad.

El presidente José Raúl Mulino anunció este jueves 20 de noviembre que su gobierno busca adoptar un modelo de "ley antimafia" inspirado en normas aplicadas en Estados Unidos y Europa, con el objetivo de enfrentar de manera más efectiva el crimen organizado y las estructuras criminales que operan dentro y fuera del país.

Mulino explicó que ya se encuentra recopilando información y asesoría internacional para estructurar una propuesta robusta que pueda ser presentada ante la Asamblea Nacional.

El mandatario indicó que está recurriendo a la experiencia de países como Estados Unidos, Francia e Italia, cuyas normativas han demostrado efectividad frente a organizaciones delictivas de alto poder.

En ese sentido, afirmó: “Estoy tratando de ver y de conseguir la información, el asesoramiento de gobiernos como Estados Unidos, Francia, Italia, para hacer en Panamá y presentar a la Asamblea una ley antimafia como la que hizo Estados Unidos con el RICO”

La citada ley es la de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado de 1970.

Según detalló, los actuales marcos legales panameños son insuficientes para responder a la complejidad del crimen organizado moderno, lo que ha motivado la solicitud de cooperación directa a instituciones de seguridad.

Mencionó también que el éxito del modelo estadounidense, aplicado en Nueva York durante la época de auge de la mafia italiana, representa un referente claro para Panamá.

Recordó que el fiscal Rudy Giuliani utilizó esa legislación para desarticular redes criminales.

Mulino señaló que el objetivo es superar las limitaciones de las normas vigentes y reemplazar lo que considera un marco legal obsoleto ante la magnitud del problema actual. Afirmó que los resultados operativos recientes demuestran que el problema no se limita a la letra de la ley, sino también a su falta de ejecución.

Así que yo espero que los entes de seguridad soliciten la colaboración directa a estas entidades, a las embajadas de estos países, para entrar rápidamente en una comunicación y poder presentar un proyecto de ley antimafia y crimen organizado a la Asamblea que supere y reemplace toda la basura que tenemos en este momento".

El mandatario también advirtió sobre el contexto regional que está impactando al país, señalando un incremento en el flujo de drogas debido a dinámicas delictivas provenientes de países vecinos y de organizaciones internacionales con presencia en múltiples continentes.

Mencionó que estas redes están operando con mayor intensidad hacia el sur y hacia África, citando como ejemplo recientes embarcaciones interceptadas en ruta hacia Tenerife.

Durante su intervención, Mulino reconoció que el combate al crimen organizado no tendrá resultados inmediatos. “No les tengo una fecha límite para decir que esto se acaba en el mes de marzo. No”, declaró, enfatizando que la situación es más compleja de lo que suele percibirse y no se resolverá en el corto plazo.

