Alcaldesa Irma Hernández redobla esfuerzos en recolección de desechos: 'San Miguelito no es el basurero de nadie'

El proceso de licitación para la recolección de desechos continúa y se ha puesto en marcha un plan de transición.

Ciudad de Panamá/Ante el aumento de desechos en el distrito de San Miguelito por las fiestas de fin de año, la Alcaldía pondrá en marcha el proyecto “Misión Limpieza”, una estrategia reforzada para enfrentar un aumento de desechos de hasta un 30%, es decir, alrededor de 500 toneladas por día.

Así lo explicó la alcaldesa Irma Hernández, quien afirmó que habrá más personal, pero también más fiscalización tanto para los residentes como para la empresa recolectora. Subrayó que quien haga una mala disposición de desechos será sancionado con multas que van desde B/.25 hasta B/.5,000.

En ese sentido, explicó que a través del Centro de Vigilancia se monitorea el distrito y es así como han dado con personas que vienen desde Pacora, Chepo y otros puntos distintos a botar basura en San Miguelito. Ante este panorama, la alcaldesa reiteró que "San Miguelito no es el basurero de nadie", afirmando que seguirán con los operativos constantes para mitigar este tipo de situaciones.

La jefa de la comuna explicó que ya se ha dispuesto la entrada de casi 10 nuevos equipos que operarán durante noviembre y diciembre, junto con el fortalecimiento de las jornadas de recolección de voluminosos y reciclaje. Se mantendrán los viernes de reciclaje en la Alcaldía y los puntos habituales en Los Andes y Villa Lucre los fines de semana. También continuará la operación del Billy Truck, que recorre semanalmente los corregimientos para recoger material previamente clasificado.

Transición

La alcaldesa informó que la institución ya trabaja en un plan de transición que iniciará el 19 de enero, fecha en la que finaliza el contrato con la empresa actual [Revisalud]. Durante los seis meses siguientes, la Alcaldía asumirá de manera directa la recolección de residuos mediante cotizaciones en línea que se están publicando en Panamá Compra. Las empresas interesadas podrán presentar propuestas hasta el 21 de noviembre.

Según explicó, Revisalud no entregó la base de datos de la tasa de aseo, lo que ha obligado al Municipio a iniciar un proceso urgente de actualización de información. Para ello, los residentes deberán llenar formularios digitales con los datos de su servicio, con el fin de evitar errores cuando el municipio asuma el cobro a partir de enero.

"A partir del 19 de enero de 2026, el responsable del cobro de la tasa de aseo va a ser ENSA con la Alcaldía de San Miguelito. No significa que va a aumentar la tasa de aseo".

Sobre la crisis de la basura que afecta a San Miguelito, Hernández dijo estar segura de que, con un cambio de infraestructura para que los residentes puedan reciclar y mejorar la disposición de desechos, podrá haber un cambio de cultura en esta materia. Aseguró que las jornadas de reciclaje continuarán en los puntos fijos, pero también con el Billy Truck.

