MEF coloca $228.2 millones en Letras del Tesoro con menor rendimiento y alta demanda del mercado

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) colocó USD 228.2 millones en Letras del Tesoro durante la décima subasta correspondiente a la vigencia fiscal 2025, en una jornada marcada por un rendimiento menor, una sobresuscripción de más de 5.7 veces y un amplio interés de inversionistas locales e internacionales.

Aunque el monto indicativo de la subasta era de USD 50 millones para un plazo de 12 meses, el mercado presentó ofertas por USD 298.03 millones, de los cuales USD 201.65 millones fueron ofertas competitivas y USD 87.99 millones no competitivas. La sólida demanda refleja, según el MEF, “la firme confianza del mercado” en los instrumentos del Tesoro panameño.

Entorno de mercado y condiciones

Los indicadores de referencia mostraron movimientos mixtos respecto a la subasta de octubre de 2025:

SOFR a 12 meses: subió 1 pb (de 3.59% a 3.60%)

subió 1 pb (de 3.59% a 3.60%) UST Bill a 12 meses: aumentó 8 pbs (3.58% → 3.66%)

aumentó 8 pbs (3.58% → 3.66%) EMBIG: cayó 21 pbs (1.95 → 1.74), lo que refleja menor percepción de riesgo soberano

cayó 21 pbs (1.95 → 1.74), lo que refleja menor percepción de riesgo soberano Global Panamá comparable: subió 8 pbs (4.76% → 4.84%)

Pese al repunte de tasas base internacionales, la mejora del EMBIG favoreció el costo de fondeo del país.

Decisión de adjudicación

El MEF aprobó adjudicar USD 189.39 millones, con las siguientes condiciones:

Precio de corte: 95.23%

95.23% Rendimiento de corte: 4.954%

4.954% Rendimiento promedio ponderado: 4.911%

4.911% USD 8.4 millones corresponden a ofertas aceptadas bajo el mecanismo “Greenshoe”.

A esto se suman USD 38.8 millones adjudicados en Compensación de Intereses Preferenciales, lo que eleva el total colocado del día a USD 228.2 millones.

El rendimiento obtenido, 4.954%, es 10 puntos básicos menor al registrado en la subasta de octubre (5.01%), lo que representa una mejora en el costo de financiamiento del Estado y un mayor apetito por instrumentos de corto plazo.

Confianza del mercado y presencia internacional

El MEF destacó que más de USD 461 millones en Letras del Tesoro emitidas este año han sido adquiridos y custodiados por inversionistas en el extranjero mediante iLink de Latinex, lo que representa más del 20% de las Letras colocadas en 2025. Este comportamiento, afirmó la institución, confirma el atractivo de Panamá para los mercados internacionales.

El ministerio también recordó que estas mejoras se dan luego de que Moody’s reafirmara la calificación de grado de inversión para Panamá la semana pasada, destacando los esfuerzos del país por fortalecer sus finanzas públicas.

El MEF reiteró su compromiso con “una gestión responsable y transparente de la deuda pública”, orientada a obtener financiamiento competitivo y mantener la confianza de los inversionistas.