¡Lamentable! Un muerto y siete heridos deja vuelco de un camión en Bugaba

Chiriquí/Un muerto y siete heridos fue el resultado de un vuelco registrado en la tarde de este jueves 25 de diciembre en el área de la vía que conduce de Santa Marta a San Andrés de Bugaba, en el sector conocido como "La Bonga".

El accidente se registró cuando el conductor de un camión pequeño perdió el control y terminó volcándose, dejando una persona fallecida; además, otros 2 heridos de consideración y otros 5 con lesiones leves.

"De este accidente hay lamentablemente 1 código negro, 2 amarillos y como 5 verdes", dijeron los estamentos de emergencia en referencia a los afectados.

Con esto se eleva a 56 las personas fallecidas en la provincia de Chiriquí en lo que va de este año 2025, dos más que las registradas el año pasado, cuando las estadísticas finalizaron con 54 muertes por accidentes de tránsito.

Información de Demetrio Ábrego

