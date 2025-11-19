Productores de Volcán ofrecen árboles navideños locales a precios accesibles

El atractivo y la calidad de los árboles producidos en Volcán han convertido este destino en una referencia nacional, atrayendo no solo a compradores de Chiriquí, sino también de otras provincias e incluso del extranjero.

Chiriquí/En Volcán, Tierras Altas de Chiriquí, la temporada navideña arrancó con fuerza gracias a la producción local de árboles navideños, que este año registran una alta demanda incluso antes de diciembre. Productores de la zona aseguran que no es necesario esperar importaciones del extranjero, pues en el país se cultivan ejemplares de gran calidad y a precios competitivos.

Los propietarios del vivero visitado explicaron que las ventas iniciaron con buen ritmo en noviembre, algo poco común en temporadas anteriores. Señalan que muchas familias están adelantando sus compras para asegurar los mejores árboles, que suelen agotarse rápidamente.

“Este año la gente ha venido más temprano porque quieren llevarse los mejores árboles”, comentó uno de los productores, quien además diseña los ejemplares según la preferencia de los clientes.

Los árboles, elaborados y cuidados de manera artesanal, se ofertan en diversas alturas y estilos. Los precios van desde 35 dólares hasta 120 dólares, dependiendo del tamaño, que puede alcanzar entre 9 y 10 pies en los ejemplares más grandes.

El atractivo y la calidad de los árboles producidos en Volcán han convertido este destino en una referencia nacional, atrayendo no solo a compradores de Chiriquí, sino también de otras provincias e incluso del extranjero.

Los trabajadores del lugar afirmaron que esperan que las ventas continúen en aumento a medida que se acercan las festividades, destacando el valor del producto local y su aporte a la economía de la región.

Información de Demetrio Ábrego