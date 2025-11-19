Madre y bebé son rescatadas tras quedar atrapadas por fuerte crecida del río Mamoní en Chepo

Las lluvias se han intensificado desde la noche anterior y continúan sin pausa, especialmente en la zona montañosa de Madroño, donde nacen varios caudalosos ríos que abastecen comunidades como Mamoní Arriba, La Zahina, San José y Real del Gato.

Una joven madre y su bebé vivieron momentos de angustia este miércoles al quedar atrapadas por la repentina y fuerte crecida del río Mamoní, en el corregimiento de Las Margaritas, distrito de Chepo, al este de la capital. Las intensas lluvias, que ya acumulan más de nueve horas continuas en las cabeceras de ríos y quebradas, provocaron que el caudal se desbordara y represara una quebrada que desemboca en este afluente.

El incidente ocurrió al mediodía, cuando el río registró una de sus mayores crecidas del año, dejando a la mujer y su hija del lado contrario del afluente sin posibilidad de cruzar. Moradores del área alertaron a las autoridades, lo que permitió una rápida respuesta del Cuerpo de Bomberos de Chepo y del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), quienes lograron rescatarlas sanas y trasladarlas a un centro médico para evaluación.

“Sigue lloviendo desde la madrugada. Los ríos y quebradas están en sus máximos niveles”, reportó vía WhatsApp Carlos Javier Solís, morador de San José.

En el sector de Caracol Arriba, la situación es similar. “La lluvia se intensificó desde las 9:00 de la mañana y no ha parado”, informó Jessika Waucauma, residente de la zona.

Mientras tanto, en Las Margaritas se reportaron desbordes de quebradas en sectores 5, 6 y La Gloria, además de fuertes lluvias acompañadas de ráfagas de viento. Videos registrados por residentes muestran la impactante crecida del río sobre el puente de la vía Panamericana hacia Darién y altos niveles en el puente colgante de El Limón.

A ello se suma el aviso de mareas altas en ambas vertientes reportadas desde las 3:00 p.m., lo que incrementa el riesgo de inundaciones.

Comité comunitario en alerta permanente

El Comité Comunitario de Gestión de Riesgos de Desastre por Inundaciones de Las Margaritas, el único formalmente establecido en el país, se mantiene en vigilancia constante. Su presidente, Eladio Pérez, explicó que desde que comenzó la lluvia se activó el monitoreo en puntos vulnerables y se mantiene comunicación con moradores en áreas montañosas.

“Muchas tragedias se pueden prevenir si seguimos las recomendaciones de las autoridades y los expertos”, señaló Pérez, destacando la importancia de la alerta temprana con la que apoyan a organismos de emergencia.

Autoridades piden extremar precaución

Las autoridades reiteraron el llamado a no cruzar ríos ni quebradas, evitar zonas propensas a deslizamientos o inundaciones y mantenerse informados ante las condiciones climáticas que continúan siendo inestables.