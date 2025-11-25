Diciembre dispara el consumo de energía: especialistas alertan sobre cargas ocultas

En noviembre de 2024 los ciudadanos consumieron 1,776 MW de energía en todo el país, y en diciembre aumentó a 1,921 MW, es decir, 145 MW adicionales.

Panamá/Diciembre suele ser el mes en el que más energía se consume en el país, debido a la colocación de luces navideñas tanto en los hogares como en espacios públicos y centros comerciales. También aumenta el uso del aire acondicionado por las reuniones familiares y el incremento de actividades dentro de casa.

Por este motivo, especialistas en eficiencia energética recomiendan a la población tomar medidas preventivas para evitar sorpresas en la factura y promover un uso responsable de la electricidad durante las festividades.

En ese sentido, Valeria Bernal, de la Secretaría Nacional de Energía, indicó que es importante “buscar las tecnologías que consuman menos, como los bombillos LED, también utilizar temporizadores con tomacorrientes inteligentes. Esto es desconectar los equipos que no están en uso. Tenemos la tendencia a dejar el arbolito conectado, dejar diferentes equipos conectados que, mientras no tengan uso y estén apagados, ahí es lo que se llama la carga standby, que está en espera. Y aunque no se estén usando en ese momento, aún así siguen consumiendo electricidad”.

Otra de las recomendaciones es que, al momento de comprar un electrodoméstico, se verifique que tenga función de ahorro de energía o tecnología inverter.

Bolívar Santana, asesor de Eficiencia Energética de ENSA, explicó que “estar claro en la capacidad, porque mientras más grande es el equipo, tiene una potencia más grande y va a consumir más. Así que comprarlo con una capacidad adecuada… tal vez tenga que dar un poco más ahora al inicio para tener un equipo eficiente, pero eso lo va a recuperar con el ahorro energético que le va a generar el equipo en corto tiempo”.

Los expertos señalan que brindar correctamente mantenimiento a los equipos es clave y marca la diferencia en el consumo. Santana destacó que “utilícelo en una temperatura entre 24 y 26; mientras más alta use la temperatura, más ahorro tiene. Debe darle mantenimiento al aire acondicionado porque, si está bien limpio, consumirá mucho menos. Y también en los abanicos: para los que no tienen aire, el abanico hay que limpiarlo de las pelusas, porque cuando tiene mucha basura y polvo, no ventila bien, se fuerza, consume más y no está haciendo debidamente su trabajo”.

Un informe de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos del año pasado demuestra que el consumo energético fue más alto durante las fiestas de fin de año.

En noviembre de 2024 los ciudadanos consumieron 1,776 MW de energía en todo el país, y en diciembre aumentó a 1,921 MW, es decir, 145 MW adicionales.

Con información de Jessica Román.