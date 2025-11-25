Ciberdelito en Panamá: verifique vendedores y no envíe dinero ni documentos por adelantado

Entre las medidas adicionales, se reitera evitar compartir contraseñas y respetar las recomendaciones de los bancos, que piden no divulgar claves u otros datos sensibles.

Panamá/Con el incremento de compras por Internet y a través de redes sociales, las autoridades reiteraron un llamado a la población para extremar las medidas de seguridad antes de concretar cualquier transacción. Aunque muchos compradores prefieren adquirir artículos en línea, la recomendación principal es verificar la identidad del vendedor, confirmar la autenticidad de las cuentas y, en caso de acordar un punto de entrega, elegir lugares públicos y acudir acompañado.

El jefe de Ciberdelito de la Dirección de Investigación Judicial, Vladimir González, explicó que una de las advertencias más importantes es no adelantar dinero de ninguna forma.

Las personas tienen que estar atentas a las posibles señales. Primeramente, no adelantar dinero, no enviar dinero por adelantado, no realizar ningún tipo de abono, porque realmente no saben quién es la persona que está detrás de esa cuenta de red social que supuestamente está ofreciendo algún producto o servicio, y no hay garantías de que, al pagar, puedan recibir el producto o el servicio”, afirmó.

González agregó que los compradores deben verificar la información por otros medios, utilizando plataformas de búsqueda para confirmar que los datos recibidos son reales. Advirtió que los estafadores suelen enviar fotografías de cédulas o carnés laborales para generar confianza, pero insistió en que no se debe confiar en ese tipo de documentos.

No deben confiarse en esta información… posiblemente pueda que reciba la foto de una cédula o de un carnet de trabajo para tratar de engañar más o fortalecer más el engaño o la estafa hacia la víctima. Igual manera, no enviar fotos de su cédula o de algún documento que lo identifique, porque también puede ser utilizado para tratar de engañar a otras personas, usurpando la identidad de esta persona”, señaló.

El jefe de Ciberdelito también advirtió sobre el uso de tarjetas de crédito en sitios web y aplicaciones, recomendando revisar cuidadosamente la dirección URL para confirmar que se trata de páginas seguras y legítimas.

Hay que tener mucho cuidado en aquellos sitios en donde ingresamos ese tipo de información… debemos verificar mucho lo que es la dirección URL para confirmar si se trata de alguna página legal o una página relacionada a algún banco que pueda asegurar la información que estamos compartiendo”, explicó.

Entre las medidas adicionales, se reitera evitar compartir contraseñas y respetar las recomendaciones de los bancos, que piden no divulgar claves u otros datos sensibles.

Con información de Meredith Serracín.