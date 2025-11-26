Mayer Mizrachi y su plan para transformar la capital; afirma que 'hace más con menos' presupuesto

Mizrachi adelantó los preparativos para la temporada navideña: más de 26 espacios públicos serán alumbrados, seis de ellos de forma permanente.

Ciudad de Panamá/El alcalde del distrito de Panamá, Mayer Mizrachi, hizo un balance de su gestión al cierre de 2025 y habló de su plan para transformar la capital en una ciudad más inclusiva, eficiente y sostenible.

Mizrachi enfatizó su compromiso con las necesidades básicas de los barrios periféricos y la recuperación de zonas históricas como Calidonia, en su entrevista en Noticias AM.

“Este es el año en que se plantan todas las semillas”, afirmó Mizrachi al describir su gestión en 2025. Reconoció que, al provenir del sector privado, le resulta frustrante la lentitud de los procesos públicos: “Demora hasta un año y medio en licitar un proyecto”.

No obstante, destacó Mizrachi que su administración logró arrancar más de 50 proyectos de descentralización, muchos de ellos en comunidades marginadas como Chilibre, donde por primera vez en 30 años los vecinos reciben veredas de concreto.

Presupuesto ajustado, mayor eficiencia

A pesar de operar con un presupuesto 25 % menor que el de la gestión anterior —240 millones de dólares frente a 325 millones— y con un 50 % menos de personal, Mizrachi asegura que su equipo “hace más con menos”.

“Cada funcionario cumple hoy más labores que antes”, subrayó, atribuyendo los avances a la “eficiencia operativa” y al compromiso de su equipo.

Calidonia: un reto central

Uno de los focos de la entrevista fue la situación de Calidonia, históricamente el epicentro comercial de la ciudad, hoy deprimido por fugas de agua, basura, y deterioro urbano. Mizrachi reconoció la complejidad: “No es lo mismo la realidad de la 24 de Diciembre que la de Calidonia”.

Sin embargo, anunció avances en la Avenida Central y reveló que el plan es extender esa transformación hasta Calidonia, pasando por la Plaza 5 de Mayo.

Como parte de esta estrategia, anunció la rehabilitación del Mercado de Cruces, que por años fue ignorado por vendedores ambulantes debido a la falta de seguridad e iluminación.

“Ahora lo estamos convirtiendo en una alternativa real para los microempresarios”, dijo, insistiendo en que “la necesidad de ninguno está por encima del derecho de todos” a disfrutar del espacio público.

Relación estratégica

Mizrachi elogió la relación “ejemplar” con el gobierno central, calificándola como la más sólida en la historia reciente entre una alcaldía y el Ejecutivo.

“Trabajamos de la mano, sin egos ni política”, aseguró Mizachi. Destacó que, ante limitaciones presupuestarias —como los 80 millones asignados en descentralización frente a una recaudación potencial de casi 200 millones.

“En este gobierno, no hay un solo proyecto que no hayan apoyado”, afirmó, reiterando que su prioridad no es quién financia, sino que los ciudadanos reciban soluciones.

Visión a 10 años y el “nuevo sistema operativo” para la ciudad

El alcalde Mizrachi reveló que su equipo ha mapeado más de 110 proyectos integrales, la mayoría en zonas norte y este del distrito, con una inversión total estimada en 450 millones de dólares. “Más de 300 millones irán a las periferias, donde está el crecimiento poblacional”, señaló.

Mizrachi anunció que antes de fin de año presentarán, junto al gobierno central, una “visión de ciudad a 10 años”, con el objetivo de dejar un legado más allá de los quinquenios políticos. “Las ciudades no se construyen en cinco años, sino en visiones de 20 o 30”, dijo.

Navidad con luz y desfile internacional

Como cierre optimista, Mizrachi adelantó los preparativos para la temporada navideña: más de 26 espacios públicos serán alumbrados, seis de ellos de forma permanente.

El desfile del 14 de diciembre incluirá 26 carrozas y 12 bandas —tres internacionales—, con cobertura que busca posicionar a Panamá en la región. “Este año superará al anterior”, prometió.