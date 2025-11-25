Concejales se preparan para aprobar el presupuesto 2026 del Municipio de Panamá

De ser aprobado, el presupuesto 2026 se convertiría en la segunda formulación consecutiva bajo la administración Mizrachi.

Panamá/El Concejo Municipal del distrito de Panamá se prepara para aprobar hoy martes el presupuesto del año 2026, que asciende a $243.3 millones, según la propuesta presentada por el alcalde Mayer Mizrachi y avalada ayer por la Comisión de Hacienda.

El nuevo presupuesto representa un incremento de $10.5 millones en comparación con el presupuesto vigente de 2025, que fue aprobado por $231.8 millones, según consta en la documentación oficial emitida por el municipio.

La propuesta del próximo año fiscal, que comprende ingresos desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2026, destina:

$169.9 millones al Presupuesto Municipal Sede

al Presupuesto Municipal Sede $72.4 millones al Presupuesto de Descentralización

Según los documentos revisados, los ingresos se sustentan principalmente en impuestos indirectos y transferencias del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que aportan $119.4 millones y $35 millones respectivamente, además de un saldo en caja y en banco por $37.4 millones.

Cuestionamientos dentro del propio Concejo

Pese al avance acelerado en la Comisión de Hacienda, la decisión no estuvo exenta de críticas. Algunos representantes aseguraron que no se ha destinado el tiempo suficiente para analizar el documento, considerando que el presupuesto implica decisiones estructurales para el distrito capital.

Uno de los que expresó su desacuerdo fue el representante de Parque Lefevre, Rodolfo Rodríguez, miembro de la misma comisión que aprobó el presupuesto.

Rodríguez afirmó que el documento se discutió sin la profundidad necesaria:

“Sin espacio para debatir y revisar a detalle, solicitamos mayor información y no fue suministrada por la Alcaldía”, declaró.

El representante añadió que la propuesta pasó “tal cual la presentó la Alcaldía”, sin que se detallaran suficientemente los criterios de inversión ni los proyectos específicos contemplados para 2026.

Comisión aprobó sin mayores objeciones

De acuerdo con los registros oficiales, la Comisión de Hacienda aprobó la propuesta sin mayores complicaciones, allanando el camino para que el pleno del Concejo Municipal ratifique hoy el monto total presupuestado.

El debate ocurre en un contexto en el que, además, el municipio enfrenta brechas importantes entre lo presupuestado y lo recaudado. En agosto de 2025, por ejemplo, la recaudación reportada fue de $105.09 millones, por debajo de los $115.17 millones presupuestados para ese período.

El presupuesto: entre expectativas y dudas

De ser aprobado, el presupuesto 2026 se convertiría en la segunda formulación consecutiva bajo la administración Mizrachi, luego del presupuesto de 2024 aprobado en $325.5 millones y el de 2025 en $231.8 millones.