Presupuesto 2026 de la Alcaldía de Panamá se aprueba entre reclamos por opacidad y reparto desigual

La Comisión de Hacienda convocó a sus cinco concejales a un primer encuentro el jueves pasado y a una segunda reunión este lunes; en ninguna hubo debate .

Panamá/Empezaba la discusión del millonario presupuesto de la Alcaldía para 2026, pero el debate no duró ni lo que tarda en cantar un gallo. En menos de minuto y medio, el Consejo Municipal aprobó 242.3 millones de dólares para la Alcaldía sin abrir espacio para preguntas ni contrapuntos.

Rody Rodríguez, edil de Parque Lefevre, indicó que en la aprobación “no ha habido deliberación, no ha habido un profundo análisis técnico”. Mientras que Arelis Batista, representante de Tocumen, afirmó que “debería hacerse un proceso un poco más extenso, ya que estamos hablando del presupuesto no solo de un corregimiento, sino de los 26”.

La Comisión de Hacienda convocó a sus cinco concejales a un primer encuentro el jueves pasado y a una segunda reunión este lunes; en ninguna hubo debate.

César Kiamco, representante de Bella Vista, señaló que el presupuesto aumenta 4.5% de un año al otro, lo cual considera válido, pero advirtió que “a la hora de hacer la distribución, las juntas comunales no reciben ni un centavo más”.

Para Luis Pérez, representante de Pueblo Nuevo, la aprobación mayoritaria responde a la confianza en la gestión municipal:

“El presupuesto se aprobó en mayoría porque precisamente nosotros confiamos en la labor que está haciendo la Alcaldía”, expresó.

Algunos concejales advierten no solo la opacidad del proceso, sino también que el presupuesto municipal asignaría fondos de forma desequilibrada entre las juntas comunales. Batista reiteró que “siempre hemos dicho y le hemos planteado tanto a la Alcaldía como al Consejo que debe hacerse proporcional a la cantidad de habitantes y poblaciones, porque sabemos que hay corregimientos mucho más extensos que otros, y esos corregimientos reciben a veces mucho más dinero que otros”.

Rodríguez añadió que, si no hubo modificaciones ni se entregaron Excel o soportes técnicos, las disparidades persisten. “Sabemos que si el año pasado había un peso en ciertas juntas comunales como San Felipe, Curundú o Pacora, evidentemente si no hubo modificaciones, esos pesos siguen iguales”, dijo.

TVN Noticias intentó obtener una versión del alcalde Mizrachi, pero su equipo de comunicaciones informó que no ofrecería declaraciones.

Con información de Nicanor Alvarado.