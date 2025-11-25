Concejo Municipal de Panamá elige a Rodolfo Precilla, representante de Caimitillo, como presidente para el primer periodo 2026

Las autoridades electas asumirán sus funciones a partir del 1 de enero de 2026, en un semestre clave para la agenda municipal y los proyectos comunitarios en los 26 corregimientos de la capital.

Ciudad de Panamá/El Concejo Municipal de Panamá eligió este martes a Rodolfo Precilla, representante del corregimiento de Caimitillo, como presidente del organismo para el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2026.

La votación culminó con 23 votos a favor y 3 abstenciones, entre ellas la del representante de Parque Lefevre, Rodolfo Rodríguez, quien decidió no respaldar ninguna de las propuestas durante la sesión.

"Creo que debe haber un relevo en el Concejo, y no que responda al mismo grupo del cual no creo que podamos esperar resultados distintos de aprobaciones express y complacencias", manifestó el edil de Parque Lefevre.

Para la vicepresidencia del Concejo Municipal fue escogida Maritza Villarreal, del corregimiento de Río Abajo, quien obtuvo 22 votos a favor y 4 abstenciones. Su elección acompañará la labor administrativa y operativa del órgano durante el mismo periodo.

