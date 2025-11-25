Diputados panameños en Taiwán visitan el parque industrial de Hsinchu y hablan de 'atraer inversiones'

En un principio, la delegación de diputados estaba compuesta por 10 diputados, sin embargo, los diputados Eduardo Vásquez y Edwin Vergara quedaron fuera del itinerario en el último momento.

Los diputados Manuel Cohen, Betserai Richards, Ernesto Cedeño, Jonathan Vega, Julio De La Guardia, Ronald De Gracia, Yamireliz Chong y Eduardo Gaitán iniciaron su gira de trabajo por Taiwán tras viajar el pasado domingo 23 de noviembre.

Richards en sus redes sociales dio a conocer sobre la visita que realizaron al Parque científico e industrial de Hsinchu, establecido por el gobierno de la República de China (Taiwán) el 15 de diciembre de 1980, considerado el "Silicon Valley de Taiwán", según dijo el diputado.

"Iniciamos nuestra visita de trabajo al Parque científico e industrial de Hsinchu (...) Son líderes en la industria de los semiconductores y en la elaboración de microchips para celulares y equipos de alta gama a nivel mundial".

Debido a la polémica que se generó por este viaje, Cedeño aclaró previamente que, aunque Panamá mantiene relaciones diplomáticas con la República Popular China, el Tratado de Libre Comercio con Taiwán sigue vigente desde 2003-2004, y continúa generando intercambio comercial activo.

Cedeño señaló que la delegación será recibida por el presidente del Parlamento taiwanés, subrayando que escuchar oportunidades comerciales es parte de su rol como presidente de la Comisión de Comercio.

"Debemos seguir buscando oportunidades para atraer inversiones a Panamá", remarcó Richards en su cuenta de Instagram.

Consultado por este medio, Eduardo Vásquez explicó que su ausencia respondió a compromisos urgentes en la Comisión de Presupuesto. En el caso de Vergara, aunque se le solicitó su versión, no respondió a tiempo para esta publicación. Sin embargo, la noche anterior fue visto participando en la convención de su partido, el Panameñista, donde se eligió una nueva cúpula.

¿Un viaje con repercusiones diplomáticas?

El viaje ocurre en un contexto especialmente sensible. Panamá rompió relaciones con Taiwán el 13 de junio de 2017 para establecer vínculos oficiales con la República Popular China, reconociendo el principio de “una sola China”.

Este viaje fue cuestionado por el presidente José Raúl Mulino, quien criticó abiertamente la gira, asegurando: “No voy a permitir que atraigan a Panamá un problema que no es de Panamá”.

La polémica creció cuando Cedeño reveló haber recibido un mensaje de WhatsApp con la foto de la embajadora de China, en el que, según explicó, se sugería a los diputados no asistir.

Luego la embajada de China en Panamá emitió un comunicado, en el que el portavoz de la embajada de China en Panamá advirtió que el receptor de la asistencia china es el Gobierno panameño y no un cierto partido político o individuo, reiterando que, desde el restablecimiento de relaciones diplomáticas en 2017, Panamá reconoce una sola China.

