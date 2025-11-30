Hospital de Bugaba recibe a su primera bebé a pocas horas de su inauguración

Durante los primeros 90 días , el nosocomio ofrecerá servicios de urgencias , como parte de un proceso de apertura gradual que busca reforzar la atención médica para la población de Bugaba y comunidades cercanas.

Bugaba, Chiriquí/El recién inaugurado Hospital José Félix Espinosa Barroso, en Bugaba, atendió el 28 de noviembre su primer parto, marcando el arranque de operaciones de esta moderna instalación de salud.

La primera bebé nació a las 9:17 p.m., con un peso de 2.8 kilogramos. Su madre, residente en la comunidad de Bugabita, recibió atención del personal médico que ya labora en esta primera fase de funcionamiento.

El hospital fue inaugurado oficialmente el 27 de noviembre por el presidente José Raúl Mulino y el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, acompañados de autoridades nacionales, locales y personal sanitario, además de residentes del distrito.

Durante los primeros 90 días, el nosocomio ofrecerá servicios de urgencias, como parte de un proceso de apertura gradual que busca reforzar la atención médica para la población de Bugaba y comunidades cercanas.

El Hospital José Félix Espinosa Barroso beneficiará a más de 117 mil residentes de los distritos de Bugaba, Tierras Altas, Barú y otras zonas del oriente chiricano.

Galindo explicó que se van a tener todas las especialidades, pero indicó que tomará tiempo su funcionamiento.

"Igual que pasa con el Amador Guerrera y otros hospitales, toma tiempo el poder ponerlos a que funcionen completamente".

Según el ministro, en un principio no se tenía planificada una sala de hemodiálisis y de oncología, pero las instalaciones entregadas cuentan con dichas salas.

