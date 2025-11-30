Casco Antiguo será peatonal y navideño: la capital celebrará con diversas actividades este domingo 30 noviembre

Este domingo, la peatonalización del Casco Antiguo coincidirá con el encendido oficial de la Navidad en la ciudad, dentro del Festival Internacional Navideño City of Stars 2025, cuya sede central será en la fuente Anayansi de la Cinta Costera.

Ciudad de Panamá/Este domingo 30 de noviembre, la Alcaldía de Panamá llevará a cabo una nueva edición del Casco Peatonal, una iniciativa que desde hace varios meses se desarrolla el último domingo del mes y transforma varias calles en zonas exclusivas para peatones y fomenta la cultura, el turismo y la convivencia.

La jornada arrancó desde las 8:00 a.m. e incluirá un programa cultural, artístico y folclórico, con música en vivo, bazar navideño, y presentaciones tradicionales como el tamborito.

Este domingo, la peatonalización del Casco Antiguo coincidirá con el encendido oficial de la Navidad en la ciudad, dentro del Festival Internacional Navideño City of Stars 2025, cuya sede central será en la fuente Anayansi de la Cinta Costera.

El encendido de luces estará previsto para las 6:00 p.m., marcando el inicio de las celebraciones navideñas en 26 puntos del distrito capital.

Se espera que la combinación del ambiente peatonal, el Casco Antiguo y el decorado navideño atraiga a familias, ciudadanos y visitantes, ofreciendo una experiencia cultural, turística y festiva en un solo día.

Con esta doble convocatoria —peatonal + navidad— la ciudad busca promover la identidad local, dinamizar la economía del comercio informal y formal, y ofrecer espacios de esparcimiento seguro en estas fechas de fin de año.

La Alcaldía informó que, para facilitar el acceso de los visitantes, la plataforma de Uber está ofreciendo un descuento, y además hay transporte gratis de Bussmen, desde el parque Urracá en la Avenida Balboa y el gimnasio Atheyna Baylon, en la Cinta Costera, además de las rutas de Mibus en su servicio regular.

Para el mayor disfrute de este evento y el cuidado de nuestros espacios públicos, contamos con baños públicos y un amplio dispositivo de seguridad.

Los baños están ubicados en el parque Miguel Ángel Cárdenas, a un costado del hotel La Compañía.

La institución recordó que no se permite ingresar con bebidas alcohólicas, hieleras, botellas de vidrio, objetos punzocortantes, armas de fuego ni equipos de sonido o unidades móviles.

