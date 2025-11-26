Casco Peatonal, la actividad cultural más vistosa de la ciudad queda regulada mediante decreto alcaldicio

El proyecto, que suele realizarse el último domingo de cada mes, habilita un circuito de varias calles para el tránsito exclusivo de peatones.

Panamá/El Casco Antiguo, uno de los rincones más visitados de la capital, tendrá ahora días dedicados exclusivamente a los peatones, luego de que la Alcaldía de Panamá oficializara el Decreto 13-2025, que regula el proyecto “Casco Peatonal”, una iniciativa cultural y turística que busca que residentes y visitantes puedan caminar libremente por las calles históricas, sin el paso de vehículos, y en un ambiente más ordenado, seguro y familiar.

La regulación llega en medio de las quejas de algunos residentes del Casco Antiguo sobre la actividad que suele realizarse el último domingo de cada mes.

Durante la actividad del Casco Peatonal habilita un circuito de varias calles para el tránsito exclusivo de peatones, incluyendo tramos como Calle Central, Pedro J. Sosa, Calle 7 San José, Calle 5 San Pablo, Calle 8 y otras vías del cuadrante histórico. Durante esas jornadas, el Casco se convierte en un espacio abierto para caminar, disfrutar de actividades artísticas, apoyar a emprendedores y redescubrir la arquitectura del barrio con calma.

¿Qué establece el decreto?

El decreto establece normas para que esta experiencia sea agradable para todos. Se exceptúan como vehículos que podrán transitar: las ambulancias, Cuerpo de Bomberos, Estamentos de Seguridad Pública, escoltas oficiales o similares; vehículos del Municipio de Panamá, incluyendo aquellos de la Junta Comunal de San Felipe.

También vehículos de residentes del Casco Antiguo que cuenten con autorización especial emitida por la Oficina del Casco Antiguo (OCA, por sus siglas); de los de hoteles con cochera ubicada sobre Calle 4°, destinados al ingreso y egreso de huéspedes o trabajadores de aquellos; y los autorizados por la Alcaldía de Panamá para transitar por las áreas de acceso vehicular restringido durante la ejecución del proyecto “Casco Peatonal”.

Cabe señalar que se prohíbe, dentro o en los predios de las áreas donde se lleven a cabo actividades, el “Casco Peatonal”:

Consumo o venta de bebidas alcohólicas en la vía pública sin permiso.

Venta ambulante no autorizada.

Ingreso de coolers, envases de vidrio y bebidas alcohólicas.

Equipos de sonido que excedan los niveles permitidos.

Instalación de toldas, mobiliario o estructuras sin autorización.

Manipulación de pirotecnia.

Uso de máscaras o elementos que impidan la identificación después de las 6:00 p.m.

Ingreso de menores sin un adulto responsable.

Uso de scooters, motos o vehículos pequeños dentro de las zonas peatonales.

También se establece que, para montaje de puestos, equipos, estructuras o decoraciones relacionadas con la actividad “Casco Peatonal”, se habilitará el horario de 06:30 A.M. a 10:00 A.M. del respectivo domingo; para desmontaje, el horario será de 06:30 P.M. a 10:00 P.M.

Las sanciones por incumplir estas normas van desde $50 hasta $1,000, dependiendo de la falta, y en algunos casos pueden incluir trabajo comunitario, según lo establecido en los artículos 10 y 11 del decreto.

Seguridad reforzada y apoyo de varias instituciones

Durante estas jornadas, la vigilancia será reforzada, según el decreto, por la Policía Municipal, la Policía Nacional, el Sistema de Protección Institucional, el Cuerpo de Bomberos y la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre; trabajarán de forma coordinada para ejecutar los cierres, supervisar accesos, controlar el tránsito en las áreas aledañas y garantizar la seguridad perimetral y el orden público.

Además, para facilitar la convivencia, se podrán instalar puntos de control y revisión en los accesos al área peatonal, a cargo de agentes policiales y municipales.

La Alcaldía señala que la intención del proyecto no es restringir, sino abrir el Casco Antiguo a la gente: ofrecer un espacio seguro donde caminar con la familia, tomar fotos, escuchar música, apoyar emprendimientos locales y vivir un domingo distinto en el corazón histórico de la ciudad.

La comuna capitalina invita a los asistentes a disfrutar del “Casco Peatonal” de manera responsable, cuidando el patrimonio y respetando las normas de convivencia, para que la experiencia sea positiva tanto para visitantes como para los residentes del barrio.