IPHE celebra 74 años de servicio en víspera del Día del Maestro con atención a 18 mil estudiantes a nivel nacional

Ciudad de Panamá/El Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE) celebra este 30 de noviembre su 74° aniversario con una misa realizada en víspera del Día del Maestro, que se conmemora el 1 de diciembre. La institución atiende a alrededor de 18,000 estudiantes en 21 sedes a nivel nacional.

Durante la ceremonia, la directora del IPHE, Karelia Sánchez, destacó la trayectoria de la entidad y su compromiso con la inclusión educativa. “Hoy… el Instituto Panameño de Habilitación Especial cumple 74 años de servicio a nivel nacional de brindar recursos y servicios de apoyo a esta población con condición de discapacidad”, expresó.

Sánchez resaltó el valor espiritual de la actividad y la unión de las celebraciones institucionales. “Qué mejor momento que el día de hoy para darle gracias a Dios, pedirle que nos siga guiando en este camino y que nos permita seguir cambiando vidas”, afirmó.

La directora también explicó que el IPHE aprovechó esta ocasión para resaltar la labor docente y anunciar la imposición de reconocimientos institucionales. “Hemos tenido a bien unir nuestro aniversario, el Día del Docente y la imposición de las medallas Santiago López y María Correa”, indicó, al referirse a las distinciones destinadas al docente destacado del año y a una persona con discapacidad que trabaje en la institución.

Sobre la importancia del IPHE en la educación inclusiva, Sánchez señaló: “El IPHE es una institución que ha estado abriendo puertas” y recordó que desde el año pasado se ha trabajado para visibilizar su labor. Añadió que el rol del instituto implica “hacer los ajustes curriculares y ese acompañamiento, ese trabajo en equipo con el docente, el directivo y el personal técnico” para garantizar el acceso educativo.

Reiteró que la misión de la institución es seguir derribando barreras. “Las personas con discapacidad tienen toda la oportunidad a nivel de la sociedad y somos nosotros ese ente que va a ir cada día abriendo puertas… y eliminando esas barreras”, puntualizó.

