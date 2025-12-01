Parque Omar inaugura la temporada navideña con encendido del árbol y una semana de actividades familiares

El acto inaugural está programado para las 5:00 p.m. en el domo del parque e incluirá un show de villancicos, la presentación de “La Estrella Fugaz” y cinco zonas temáticas diseñadas para el disfrute de familias y visitantes.

Ciudad de Panamá, Panamá/El espíritu navideño llega al Parque Omar este lunes 1 de diciembre con el tradicional encendido del árbol de Navidad, un evento que marcará el inicio oficial de las celebraciones organizadas por el Ministerio de Cultura y el Despacho de la Primera Dama.

El acto inaugural está programado para las 5:00 p.m. en el domo del parque e incluirá un show de villancicos, la presentación de “La Estrella Fugaz” y cinco zonas temáticas diseñadas para el disfrute de familias y visitantes. Las autoridades recomiendan a los asistentes utilizar transporte público para evitar congestionamientos.

Las actividades continuarán durante toda la semana con un calendario especial del 1 al 7 de diciembre, que incluye mercaditos navideños, presentaciones artísticas, cine al aire libre y espectáculos musicales.

Agenda de la semana

Lunes 1 de diciembre

4:00 p.m. Mercadito navideño

5:00 p.m. Encendido del árbol

5:00 p.m. Show de villancicos

6:00 p.m. Show “La Estrella Fugaz”

Martes 2 de diciembre

4:00 p.m. Mercadito navideño

Miércoles 3 de diciembre

4:00 p.m. Llegada de personajes

4:00 p.m. Mercadito navideño

4:00 p.m. Fonda de Santa

7:00 p.m. Show de personajes en el anfiteatro

Jueves 4 de diciembre

4:00 p.m. Mercadito navideño

4:00 p.m. Fonda de Santa

7:00 p.m. Villancicos en el anfiteatro

Viernes 5 de diciembre

4:00 p.m. Parque de inflables

4:00 p.m. Mercadito navideño

4:00 p.m. Fonda de Santa

7:00 p.m. Cine: Mi pobre angelito (anfiteatro)

Sábado 6 de diciembre

4:00 p.m. Parque de inflables

4:00 p.m. Mercadito navideño

4:00 p.m. Fonda de Santa

7:00 p.m. Mega show musical Si tú crees en Navidad

Domingo 7 de diciembre

4:00 p.m. Parque de inflables

4:00 p.m. Mercadito Navideño

4:00 p.m. Fonda de Santa

7:00 p.m. Mega show musical Si tú crees en Navidad

Además, de lunes a domingo estará habilitada la Villa Navideña y la Ruta de la Estrella, mientras que de viernes a domingo habrá visitas de "Santa Claus" a partir de las 4:00 p.m.