Parque Omar inaugura la temporada navideña con encendido del árbol y una semana de actividades familiares
El acto inaugural está programado para las 5:00 p.m. en el domo del parque e incluirá un show de villancicos, la presentación de “La Estrella Fugaz” y cinco zonas temáticas diseñadas para el disfrute de familias y visitantes.
Ciudad de Panamá, Panamá/El espíritu navideño llega al Parque Omar este lunes 1 de diciembre con el tradicional encendido del árbol de Navidad, un evento que marcará el inicio oficial de las celebraciones organizadas por el Ministerio de Cultura y el Despacho de la Primera Dama.
El acto inaugural está programado para las 5:00 p.m. en el domo del parque e incluirá un show de villancicos, la presentación de “La Estrella Fugaz” y cinco zonas temáticas diseñadas para el disfrute de familias y visitantes. Las autoridades recomiendan a los asistentes utilizar transporte público para evitar congestionamientos.
Las actividades continuarán durante toda la semana con un calendario especial del 1 al 7 de diciembre, que incluye mercaditos navideños, presentaciones artísticas, cine al aire libre y espectáculos musicales.
- Te podría interesar: Agrotiendas del IMA abrirán en horario especial mientras se realizan las Naviferias ¿Cómo será?
Agenda de la semana
Lunes 1 de diciembre
- 4:00 p.m. Mercadito navideño
- 5:00 p.m. Encendido del árbol
- 5:00 p.m. Show de villancicos
- 6:00 p.m. Show “La Estrella Fugaz”
Martes 2 de diciembre
- 4:00 p.m. Mercadito navideño
Miércoles 3 de diciembre
- 4:00 p.m. Llegada de personajes
- 4:00 p.m. Mercadito navideño
- 4:00 p.m. Fonda de Santa
- 7:00 p.m. Show de personajes en el anfiteatro
Jueves 4 de diciembre
- 4:00 p.m. Mercadito navideño
- 4:00 p.m. Fonda de Santa
- 7:00 p.m. Villancicos en el anfiteatro
Viernes 5 de diciembre
- 4:00 p.m. Parque de inflables
- 4:00 p.m. Mercadito navideño
- 4:00 p.m. Fonda de Santa
- 7:00 p.m. Cine: Mi pobre angelito (anfiteatro)
Sábado 6 de diciembre
- 4:00 p.m. Parque de inflables
- 4:00 p.m. Mercadito navideño
- 4:00 p.m. Fonda de Santa
- 7:00 p.m. Mega show musical Si tú crees en Navidad
Domingo 7 de diciembre
- 4:00 p.m. Parque de inflables
- 4:00 p.m. Mercadito Navideño
- 4:00 p.m. Fonda de Santa
- 7:00 p.m. Mega show musical Si tú crees en Navidad
Además, de lunes a domingo estará habilitada la Villa Navideña y la Ruta de la Estrella, mientras que de viernes a domingo habrá visitas de "Santa Claus" a partir de las 4:00 p.m.