¡Inicia la Navidad en el Parque Omar! Hay luces, cine, villancicos y hasta una gastroplaza

Ciudad de Panamá/El Parque Omar dio inicio oficialmente a su temporada navideña este lunes con el encendido del tradicional árbol de Navidad, un evento encabezado por la primera dama de la República, Maricel Cohen de Mulino.

“Bienvenido todo el pueblo panameño a gozar estas navidades”, expresó al invitar a las familias a participar de la amplia agenda de actividades preparadas para diciembre. Indicó que el encendido del arbolito se realizó hoy a las 6:30 p.m., marcando el comienzo de las festividades en el parque.

La primera dama detalló que este año habrá muchas luces, cine navideño todos los viernes y villancicos todos los jueves. Además, durante los fines de semana el anfiteatro será sede de presentaciones de música, danza, teatro en vivo y otras expresiones artísticas.

También anunció la apertura de una gastroplaza con venta de comida y la participación de 18 emprendedores cada semana, quienes ofrecerán productos variados al público. A esto se suma la "Ruta de la Estrella", un recorrido donde actores narrarán cuentos navideños y realizarán pequeñas obras en la villa navideña.

“Todos los días tendremos una actividad; si hoy no pueden venir, vengan mañana”, dijo al agradecer a las empresas privadas e instituciones que hicieron posible el evento.

En la entrada del Parque Omar, los visitantes podrán disfrutar de un área iluminada, el arbolito principal y diversas ventas de artículos navideños, alimentos y un bazar para toda la familia.