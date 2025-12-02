Trump anuncia que ataques terrestres contra cárteles en Venezuela iniciarán ‘muy pronto’

Washington, Estados Unidos/El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anticipó este martes que su gobierno lanzará “muy pronto” operaciones terrestres contra cárteles del narcotráfico en Venezuela, en una dura declaración durante una reunión de gabinete. “Vamos a acabar con esos hijos de perra”, afirmó.

Trump explicó que actuar en tierra resulta “mucho más fácil” porque “conocemos las rutas que toman, sabemos dónde viven y sabemos exactamente dónde están los malos”. Aseguró que estas acciones comenzarán en breve.

Trump dejó claro que cualquier país que trafique drogas hacia Estados Unidos “está sujeto a ataques”.

Nota relacionada: Trump reúne al Consejo de Seguridad Nacional sobre Venezuela

Al ser consultado específicamente sobre Colombia —un importante productor de cocaína—, Trump fue contundente: “Cualquiera que lo haga y venda droga en nuestro país está sujeto a ser atacado”. Y añadió: “Colombia tiene fábricas enteras de cocaína. Cualquier país que haga eso es susceptible de ser atacado, no solo Venezuela”.

Las declaraciones se producen un día después de que la Casa Blanca defendiera la legalidad de un segundo ataque militar estadounidense en septiembre contra una embarcación sospechosa en el Caribe. Según informó el Ejecutivo el lunes, el vicealmirante Frank “Mitch” Bradley ordenó esa acción “dentro de su autoridad y conforme a la ley”.

Sin embargo, la operación ha sido cuestionada por legisladores de ambos partidos, tras revelarse que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, habría dado una orden verbal de “matar a todos” los ocupantes de la lancha. Hegseth justificó la decisión este martes citando la “niebla de guerra” y alegando que no vio supervivientes en el agua al momento de autorizar el segundo bombardeo.

Datos tomados France 24, Europa Press y CNN.