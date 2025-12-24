Líder norcoreano recorre planta de submarinos nucleares y arremete contra Washington y Seúl

Seúl, Corea del Sur/El líder norcoreano Kim Jong-Un visitó una planta de fabricación de submarinos de propulsión nuclear y también supervisó las pruebas de lanzamiento de un "nuevo tipo" de misiles antiaéreos, informó el jueves la prensa estatal.

Durante su visita este miércoles a las instalaciones, Kim criticó el reciente impulso de Corea del Sur para desarrollar sus propios submarinos de propulsión nuclear junto con Estados Unidos, y la calificó de "amenaza que debe contrarrestarse", según reportó la agencia oficial de noticias norcoreana KCNA.

El presidente estadounidense Donald Trump dio luz verde a Seúl para construir estos submarinos durante su viaje al país en octubre, lo que provocó la indignación de Pyongyang, que posee armas nucleares.

Sin embargo, los detalles clave, como el lugar donde se construirán las naves, aún son inciertos. Solo unos pocos países tienen submarinos de propulsión nuclear, mientras que Washington considera que su tecnología está entre los secretos militares más sensibles y estrictamente guardados.

El mes pasado, en los primeros comentarios de Corea del Norte sobre el acuerdo entre Estados Unidos y Corea del Sur, un artículo de opinión de la KCNA calificó el programa de "peligroso intento de confrontación" y dijo que podría desembocar en un "fenómeno de dominó nuclear".

En un informe aparte, KCNA señaló que el miércoles Kim supervisó la prueba de "misiles antiaéreos de largo alcance y gran altitud de nuevo tipo" sobre el mar del Este, también conocido como el mar de Japón.