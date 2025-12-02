Acodeco vigilará el mercado ante posible especulación en el precio de la cebolla

La entidad refuerza monitoreos por quejas de escasez y advierte sanciones por acaparamiento.

Ciudad de Panamá/Ante las recientes quejas de consumidores por la supuesta escasez de cebollas nacionales, pese a que productores aseguran que hay suficiente existencia, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) , anunció que mantendrá una estricta vigilancia para evitar el acaparamiento y posibles aumentos injustificados en sus precios.

Ramón Abadi, administrador de la Acodeco, explicó que la institución verifica constantemente los inventarios y movimientos del mercado para garantizar que se cumplan las normas y que los consumidores no resulten afectados.

“Tratamos en todo momento de ver el mercado, de revisar exactamente cuánto hay en el inventario de cada uno de los productos, para darle seguimiento y saber si realmente se están cumpliendo o no con las estipulaciones, que el consumidor no sea afectado”. Afirmo.

El funcionario recomendó a los consumidores comparar precios en distintos puntos de venta.

“Muchas veces en los lugares más grandes encuentran mejores precios, pero también en los mercados públicos existen buenos precios. Los consumidores deben informarse y comprar”. Señalo.

Acodeco recordó que la cebolla, tanto nacional como importada, no está bajo control de precios, por lo que su valor depende de la oferta y la demanda. No obstante, la institución monitorea de cerca la canasta básica para detectar variaciones que puedan afectar a los hogares.

De cara a la temporada navideña, la entidad reforzará las verificaciones para evitar prácticas de acaparamiento.

“Vamos a realizar las inspecciones necesarias para evitar la especulación y el ocultamiento de productos. Quienes incurren en estas prácticas enfrentan multas y procesos legales”, advirtió Abadi.