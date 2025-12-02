Defensoría: Informe revela brechas y discriminación que afectan a la niñez y adolescencia afrodescendiente

Los resultados de este informe muestran que la niñez y adolescencia afrodescendiente continúa enfrentando brechas estructurales y situaciones de exclusión.

La Defensoría del Pueblo, en conjunto con el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), presentó el Informe Defensorial sobre la Situación de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes Afrodescendientes en Panamá, un documento que expone las desigualdades y vulneraciones que aún enfrenta esta población.

Durante el acto, el defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc González, explicó que el informe se elaboró tras recorridos en territorios afrodescendientes de Panamá y Colón, donde se llevaron a cabo grupos focales con niñas, niños y adolescentes, así como consultas con instituciones públicas, organizaciones sociales y líderes comunitarios.

Según Leblanc, los resultados muestran que la niñez y adolescencia afrodescendiente continúa enfrentando brechas estructurales y situaciones de exclusión.

“La defensoría presenta este primer informe de niñas y adolescencia afro descendientes, donde es una pequeña radiografía lo que está ocurriendo de este 33% de panameños y panameña que nos clasificamos como afro descendientes equivale un 26% de todas las niñas panameña, estamos hablando de más de 1.28 millones de personas y miles de niños que están sufriendo de algún tipo de discriminación de desigualdades educativas, de falta de acceso a la salud y del no respeto a su cultura afro descendiente”, señaló.

El documento identifica como derechos más vulnerados la protección en el entorno familiar, la posibilidad de vivir libres de violencia y discriminación, el acceso a una educación de calidad y la participación en la vida cultural. Estas limitaciones profundizan desigualdades ya existentes y evidencian un impacto diferenciado en la infancia afrodescendiente.

Anilena Mejía, vocera de Unicef, destacó que los testimonios recogidos reflejan experiencias de acoso escolar, discriminación y violencia dentro de sus comunidades y hogares.

“Los adolescentes consultados expresan experimentar acoso escolar por su experimentar violencia acerca de sus comunidades o en sus hogares. Sabemos que el 45% de los niños en Panamá sufren disciplina violenta en sus hogares, pero los niños afro descendientes en esta tasa es mayor es el 51% y esto los pone en una situación de exclusión discriminación, y es importante que se aborde para que ellos logren alcanzar el máximo potencial”, afirmó.

Entre los hallazgos más relevantes se destaca que:

2 de cada 10 niños afrodescendientes viven en pobreza

Al menos 12,000 menores entre 6 y 17 años están fuera del sistema escolar

Más de 6,000 se encuentran trabajando, mientras otra cantidad similar está en uniones tempranas, principalmente niñas.

Además, las tasas de disciplina violenta en sus hogares superan las de la población general (51% frente a 45%), y el castigo corporal es más frecuente (34% versus 29%).

El informe subraya que estas desigualdades educativas, sociales, económicas y territoriales limitan el desarrollo integral de la población afrodescendiente menor de edad y reafirman la necesidad de impulsar políticas públicas con enfoque interseccional y territorial.

Con información de Kayra Saldaña