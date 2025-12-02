Procurador Gómez asegura en la ONU que Panamá fortalecerá transparencia y sistemas de información

La participación del procurador en este foro internacional se da poco más de un mes después de que la Comisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional rechazara los dos proyectos de ley anticorrupción que había presentado.

Ciudad de Panamá/El procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez Rudy, aseguró que Panamá fortalecerá sus sistemas de información, la apertura de datos públicos y la cultura institucional de transparencia, durante su intervención en la segunda conferencia Global para la Medición de Actos de Corrupción, que se desarrolla en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York.

El jefe del Ministerio Público, quien permanecerá en esta ciudad hasta el 5 de diciembre, como parte de su agenda oficial indicó textualmente que “nos comprometemos a fortalecer los sistemas de información, mejorar la calidad y apertura de los datos públicos, y promover una cultura institucional de transparencia”, ante delegaciones de organismos anticorrupción, oficinas nacionales de estadística, academia, sector privado y organizaciones de la sociedad civil que participaron hoy en la conferencia.

Durante su intervención, Gómez Rudy también señaló que Panamá está impulsando acciones para reforzar la transparencia activa, mejorar los procesos de contratación pública, ampliar los mecanismos de rendición de cuentas y optimizar la gestión de denuncias ciudadanas.

El procurador destacó que este esfuerzo debe sostenerse a nivel global. “Este foro es esencial para proteger los derechos y recuperar la confianza de los ciudadanos”, afirmó al pedir mayores estándares internacionales y cooperación técnica entre países.

Sin embargo, la participación del procurador en este foro internacional ocurre poco más de un mes después de que, el 29 de octubre, la Comisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional le rechazara los dos proyectos de ley anticorrupción que presentó, en medio de las fuertes críticas y cuestionamientos públicos—incluyendo los del presidente de la República, José Raúl Mulino.

Ambas iniciativas fueron planteadas como parte de la estrategia institucional para actualizar herramientas de investigación y fortalecer los controles del Estado, pero no lograron avanzar en la comisión legislativa.

El encuentro de la ONU busca desarrollar indicadores confiables, comparables y verificables para medir la corrupción a escala internacional, con el fin de mejorar la eficacia de las políticas anticorrupción y fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en los Estados miembros.

Dicho evento es organizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen (UNODC) y la Academia Internacional Anticorrupción (IACA).