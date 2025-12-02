Bancada Vamos solicita al MEF aclarar transferencias extraordinarias a municipios

Diputados exigen documentos y explicaciones sobre movimientos de fondos realizados fuera de procesos regulares de descentralización.

Panamá/Los diputados de la bancada Vamos presentaron este martes una solicitud formal al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para obtener detalles sobre las recientes transferencias extraordinarias realizadas a varios municipios del país, cuestionando la falta de transparencia.

De acuerdo con la bancada, estas transferencias no se realizaron mediante el mecanismo regular establecido por la ley de descentralización, lo que impide conocer los criterios aplicados, las autorizaciones emitidas y las razones por las cuales solo algunos municipios fueron beneficiados.

Durante la entrega del documento, el diputado Lenin Ulta señaló que, aunque el Ministerio de Economía y Finanzas anunció futuros “correctivos”, aún no ha explicado las razones detrás de estos movimientos establecidos de fondos.

Por su parte, el diputado Miguel Ángel Campos afirmó que la solicitud busca obtener claridad sobre el procedimiento utilizado.

“Lo que estamos pidiendo es simple: que el MEF entregue los documentos que autorizaron estas transferencias y explique por qué se hicieron fuera del procedimiento establecido por la ley”, expresó.

La diputada Janine Prado destacó que este requerimiento es parte del compromiso de la bancada con la transparencia y la rendición de cuentas.

“Todos los ciudadanos tienen derecho a saber cómo se manejan los recursos públicos”. sburayo

Finalmente, el diputado Lucho Duke explicó que el documento exige al MEF responder dentro de los plazos legales y publicar la información necesaria para aclarar el origen, destino y justificación de los fondos transferidos.