Reacciones a la clasificación de la 'Sele' al Mundial 2026| Jugadores se expresan: "Esto es para ustedes, Panamá"

Panamá/Adalberto Carrasquilla, Fidel Escobar, Jorge Gutiérrez y José Luis Rodríguez reaccionaron luego de la victoria de Panamá ante El Salvador, por 3 a 0, que le dio el pase al Mundial que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá.

"Esto es para ustedes, Panamá", expresó Carrasquilla después del partido realizado en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

La Ronda Final de las Eliminatorias de Concacaf al Mundial 2026 empezó para Panamá con dos empates que harían su camino complicado en la fase. Esto lo recordó el jugador de los Pumas de la UNAM de México.

"En septiembre, que parecía que todo era un caos", expresó. "En su momento les dije que nos íbamos a encargar de esto y lo hicimos".

"Hay que darle gracias al profe", comentó Fidel Escobar en referencia al técnico de la selección panameña, Thomas Christiansen. "Cuando él llegó al país, se comprometió con nosotros", agregó.

Para Escobar, la clasificación es fruto del esfuerzo colectivo que se sobrepuso a situaciones complicadas como las derrotas en fases decisivas de torneos regionales.

"Esto es resultado de lo que nos pasó en Copa Oro y en la Nations League... Ahora estamos celebrando con nuestra gente", manifestó.

"Primeramente a Dios... a toda mi familia, a la familia de cada uno de los compañeros... esto es para todos ustedes, todo el pueblo panameño", resaltó Jorge Gutiérrez quien también señaló que la camada, que integra el combinado canalero, viene de grupos que no lograron entrar a mundiales en las categorías Sub-17 y Sub-20.

"Le había comentado a (César) Blackman, (Adalberto) Carrasquilla y José Luis (Rodríguez) que se nos había negado en el proceso sub-17, con un gran equipazo, y el sub-20. Que mayor satisfacción que clasificar a la Copa del Mundo en Estados Unidos, Canadá y México... se los dije que la tercera era la vencida", afirmó.

"Yo creo que tenemos un gran grupo, somos una familia y esperemos de que de aquí en adelante nos prepararemos de la mejor manera posible, pero hoy ya vamos a disfrutar", indicó José Luis Rodríguez, quien juega para el club Juárez FC de México.

Con la clasificación de Panamá al Mundial 2026, Rodríguez tiene la oportunidad de acudir a su segunda Copa del Mundo ya que él fue parte del equipo que participó en la cita orbital de Rusia en el año 2018.

"Ahora hay que celebrar con toda esta gente", resaltó.