Panamá/La noche en Ciudad de Panamá se convirtió en una fiesta nacional. La clasificación de Panamá a su segundo Mundial, rumbo a Estados Unidos, Canadá y México 2026, desató una celebración que recorrió avenidas, barrios y, sobre todo, el corazón de miles de aficionados.

Pero uno de los momentos más simbólicos de la noche ocurrió puertas adentro del bus de la selección, donde una leyenda del fútbol panameño vivió la alegría como uno más: Blas Pérez.

El histórico goleador, referente de la generación que llevó a Panamá a su primer Mundial en 2018, estuvo presente dentro del transporte oficial del equipo mientras los jugadores celebraban la clasificación. En un ambiente cargado de emoción, cánticos y abrazos, Pérez conversó de manera exclusiva con los protagonistas de este nuevo logro, felicitando a un grupo que escribió una página inolvidable en el deporte nacional.

“Este grupo hizo historia”, expresó Blas Pérez, visiblemente emocionado, mientras compartía mensajes de orgullo y motivación con figuras como Éric Davis, Alberto Quintero, Adalberto Carrasquilla y César Blackman. Para la leyenda, estar dentro del bus representó cerrar un ciclo que él mismo ayudó a construir como parte esencial del proceso mundialista anterior. Ahora, esa misma ruta vuelve a sonar, pero con una nueva generación que cumplió su responsabilidad en la cancha.

Las imágenes de Pérez abrazando a los jugadores, felicitándolos y reviviendo la pasión mundialista junto a ellos reflejaron la unión entre pasado y presente. Los jugadores, conscientes de la huella que dejó el exdelantero, lo recibieron con respeto y admiración, celebrando juntos un triunfo que pertenece a todo un país.

La algarabía siguió dentro y fuera del Rommel Fernández. Caravanas, banderas ondeando y bocinas sonando acompañaron el recorrido del bus, donde la presencia de Blas Pérez fue un símbolo de continuidad, legado y orgullo. La clasificación a este Mundial 2026 no solo marcó un logro deportivo, sino un puente emocional entre la primera generación que llevó a Panamá a la élite del fútbol y esta nueva camada que reafirma que el fútbol panameño está para grandes cosas.

Con la fiesta desbordada en las calles, la presencia de una leyenda del pasado y los héroes del presente celebrando juntos, Panamá confirma que su historia mundialista no fue casualidad: es el resultado de trabajo, identidad y una pasión que no deja de crecer.