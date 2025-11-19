Selección de Panamá| ¿En qué bombo quedará para el Sorteo del Mundial 2026 y por qué?

La próxima Copa del Mundo se realizará del 11de junio al 19 de julio de 2026 y la podrás vivir a través de TVMAX.

Panamá/Panamá celebra la clasificación de su selección para el Mundial que se realizará el próximo año en Estados Unidos, México y Canadá. Mientras la euforia por este logro se disipa, la atención de la fanaticada se centra en lo que podría ocurrir en el sorteo de grupos que se realizará el 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington DC.

En base a la última actualización del Ranking de la FIFA, emitida este miércoles 19 de noviembre, y a falta de que se lleven a cabo los repechajes intercontinental y europeo, la selección panameña quedaría ubicada en el tercero de los cuatro bombos que el organismo rector del fútbol en el mundo asigna para los sorteos de sus competencias. La distribución es esta:

Bombo 1: México, Estados Unidos, Canadá, España, Argentina, Francia , Inglaterra, Portugal, Brasil, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Senegal, Japón, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

Bombo 3: Noruega, Panamá , Egipto, Argelia , Escocia , Paraguay, Costa de Marfil, Túnez, Qatar, Uzbekistán, Arabia Saudita y Sudáfrica.

Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana y Nueva Zelanda, Haití, Curazao, dos clasificados en el repechaje intercontinental y cuatro clasificados en el repechaje de Europa.

¿Por qué el Bombo 3?

La selección panameña quedará en el tercer bombo debido a su actual ubicación en la clasificación mundial de la FIFA que fue actualizada este miércoles.

Panamá se encuentra en el puesto número 30 de la clasificación con 1540.43 puntos. Eso significa que mejoró una posición en comparación al ranking anterior, que se emitió el 16 de octubre, y en el que registró 1528.21 unidades.

Sus victorias en las eliminatorias mundialistas ante Guatemala, por 3 goles a 2, y frente a El Salvador, por 3 a 0, fueron determinantes en ese avance.

A nivel de Concacaf (Confederación Norte, Centroamericana y del Caribe de Fútbol), Panamá se mantiene en el cuarto lugar, lo que es la mejor posición entre los países de Centroamérica. Le anteceden Estados Unidos, México y Canadá que son los países anfitriones del próximo Mundial.

Concepto del ranking

El ranking FIFA es una clasificación que ordena a las selecciones nacionales de fútbol masculino según su nivel de rendimiento reciente en partidos internacionales. Lo elabora la FIFA y se actualiza regularmente.

¿Para qué sirve?

Comparar el nivel de las selecciones.

Ser referencia en sorteos de torneos (como el Mundial).

de torneos (como el Mundial). Medir la evolución de un país en el tiempo.

¿Cómo se calcula?

Desde 2018 la FIFA utiliza un sistema llamado SUM (similar al Elo del ajedrez).

La idea es sencilla: cada partido suma o resta puntos en función de:

Resultado del partido Ganar suma, empatar suma menos, perder puede restar. Importancia del partido Amistoso → poco peso Eliminatorias → más peso Mundial → muchísimo peso Fuerza del rival Ganarle a una selección fuerte suma más que ganarle a una débil. Diferencia de puntos previa Si un equipo “débil” vence a uno mucho más fuerte, la ganancia será mayor.

