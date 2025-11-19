El camino de Panamá hacia el Mundial 2026: un viaje de sufrimiento, carácter y gloria

La próxima Copa del Mundo se realizará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 y la podrás vivir a través de TVMAX.

Panamá/La selección de Panamá escribió una de las páginas más emocionantes de su historia reciente al conseguir el boleto directo al Mundial 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

La clasificación llegó tras una combinación perfecta de resultados: el triunfo 3-0 ante El Salvador en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez y la victoria de Guatemala 3-1 sobre Surinam, un marcador que terminó de “alinear los planetas” y asegurar el tan ansiado pase.

Una eliminatoria que comenzó firme en la segunda ronda

Gracias a su buena posición en el Ranking FIFA 2024, Panamá inició su camino en la segunda ronda dentro del Grupo D, junto a Nicaragua, Guyana, Montserrat y Belice. Bajo la dirección del entrenador Thomas Christiansen, el equipo canalero mostró solidez desde el primer momento.

Resultados de la segunda ronda

La era clasificatoria arrancó con una victoria clara. Los goles de Cristian Martínez y José Luis Rodríguez dieron el primer paso hacia el sueño mundialista.

En el Caribe, Panamá volvió a imponer jerarquía con anotaciones de Jovani Welch, José Fajardo y nuevamente José Luis Rodríguez.

En junio de 2025, la Sele siguió acumulando puntos con tantos de Fidel Escobar y Eduardo Guerrero.

De regreso en casa, el Rommel Fernández fue testigo de otro triunfo con goles de César Yanis, Ismael Díaz y Eric Davis, sellando el pase a la fase final de la eliminatoria Concacaf.

Un Grupo A lleno de drama en la ronda final

Ya en la etapa decisiva, Panamá quedó emparejada en el Grupo A junto a Surinam, El Salvador y Guatemala, un sector que ofrecía solo un cupo directo al Mundial. Lo que parecía un tramo accesible terminó siendo una prueba de nervios, carácter y resistencia.

Resultados de la fase final

El debut dejó claro que nada sería fácil. La Sele no pudo romper el cerrojo rival y se trajo un punto valioso pero inquietante.

En el Rommel Fernández, un gol de Carlos Harvey equilibró un duelo complicado ante los chapines, que demostraron que serían un rival directo hasta el final.

En octubre llegó un triunfo histórico. Con gol de José Fajardo, Panamá rompió la hegemonía que El Salvador mantenía sobre los canaleros en el Estadio Cuscatlán en eliminatorias mundialistas.

De vuelta en casa, la Sele sufrió más de lo esperado. Surinam sorprendió con un gol al minuto 17, y Ismael Díaz salvó el punto al 90+6, un tanto agónico que mantuvo vivas las aspiraciones mundialistas.

El Estadio El Trébol prometía ser un infierno, pero los dirigidos por Christiansen mostraron garra y temple para sacar una victoria vital fuera de casa, manteniéndose con vida camino a la última fecha.

El día de la clasificación: una noche inolvidable

Todo se definió el 18 de noviembre en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, donde Panamá enfrentó a un El Salvador ya eliminado tras ser goleado 4-0 por Surinam. La Sele cumplió con autoridad y ganó 3-0, mientras que en territorio chapín, Guatemala derrotó 3-1 a Surinam, resultado que envió a los surinameses al repechaje continental y catapultó a Panamá a su segundo Mundial de la historia.

Una eliminatoria de sufrimiento, esperanza, tensión y mucho corazón terminó con un final soñado: Panamá estará presente en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

