Selección de Panamá | Los mejores de la sele, hombre por hombre, luego del pase al Mundial

La próxima Copa del Mundo se realizará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 y la podrás vivir a través de TVMAX.

Panamá/La Selección de Panamá logró un hito histórico al conseguir el segundo boleto a un Mundial de Fútbol en su historia tras vencer a El Salvador con un marcador de 3-0.

La evaluación de jugadores post-partido, según los datos de Flashscore, subraya el rendimiento excepcional de la escuadra panameña, destacando la solidez en defensa y la efectividad goleadora.

Otras noticias: Selección de Panamá| ¿En qué bombo quedará para el Sorteo del Mundial 2026 y por qué?

El jugador con la mejor puntuación del jugador (player rating) del encuentro fue el defensor Eric Davis, quien obtuvo una puntuación de 8.2. En los 75 minutos jugados, Davis no solo fue clave en la retaguardia, sino que también demostró su capacidad ofensiva al anotar 1 gol. Su precisión en pases fue notable (42/49, 86%), y además generó 1 gran oportunidad creada (con una cifra de asistencias esperadas (xA) de 0.52). Su gol esperado (xG) fue de 0.79.

Otro defensor que brilló fue César Blackman, con una puntuación del jugador de 7.9. Blackman, quien jugó los 90 minutos, también contribuyó con 1 gol. Fue altamente efectivo en la defensa, ganando el 100% de sus barridas ganadas (tackles won) (2/2) y un 67% de sus duelos terrestres ganados (ground duels won) (6/9). Registró 5 toques en el área rival (touches in opposition box).

Otras noticias: ¡Misión cumplida! Panamá clasifica al Mundial 2026

En la línea defensiva, Carlos Harvey (puntuación del jugador 7.8) también destacó por su limpieza y distribución de juego durante los 90 minutos. Harvey registró una impresionante precisión en pases de 71/76 (93%), incluyendo un 88% de pases largos precisos (accurate long passes) (7/8). Además, fue crucial en la recuperación, sumando 3 intercepciones (interceptions) y 4 despejes (clearances).

Impacto y Goles: Minutos de Oro

La ofensiva demostró ser letal. Pese a jugar solo 19 minutos, el mediocampista José Luis Rodríguez, conocido como 'Puma', alcanzó una puntuación del jugador de 7.7 al lograr marcar 1 gol con un gol esperado a puerta (xGOT) de 0.89 y mantener una precisión en pases del 80% (4/5).

Por su parte, el delantero Ismael Díaz (puntuación del jugador 7.6), con 72 minutos jugados, mostró gran participación ofensiva con 3 remates (total shots) y 2 remates a puerta (shots on target). Díaz fue muy preciso en la entrega (30/33 pases precisos, 91%) y creó 1 gran oportunidad creada.

Otros delanteros tuvieron participaciones clave: Alberto Quintero (puntuación del jugador 7.4) en solo 18 minutos logró un regates exitosos (successful dribbles) del 100% (1/1) y creó 1 gran oportunidad creada, con asistencias esperadas (xA) de 0.71. Cecilio Waterman (puntuación del jugador 7.2) tuvo 5 remates en 71 minutos.

El Motor del Mediocampo y la Portería

El mediocampo fue gestionado por Adalberto Carrasquilla (puntuación del jugador 7.3), quien se desempeñó durante los 90 minutos y fue el máximo generador de juego, creando 2 grandes oportunidades creadas (xA 0.56). Su precisión en pases largos precisos fue perfecta (4/4, 100%). Aníbal Godoy (puntuación del jugador 7.1) también contribuyó al equilibrio, completando el 88% de sus pases precisos (36/41) antes de ser sustituido.

En la portería, Orlando Mosquera (puntuación del jugador 7.1) aseguró la valla con 0 goles concedidos. Mosquera realizó 1 atajada del portero (goalkeeper saves) y demostró precisión en el juego con los pies, con un 91% de pases precisos (20/22).

Finalmente, el defensor Fidel Escobar (puntuación del jugador 7.0) fue un pilar en la salida del balón, alcanzando la mayor precisión en pases del equipo con un 96% (65/68), y un 91% en pases largos precisos (10/11).

El desempeño colectivo, caracterizado por la efectividad en ataque y la sólida defensa, fue clave para el triunfo 3-0 y la clasificación histórica de Panamá.