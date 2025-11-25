Sorteo de Grupos Mundial 2026 | Conoce las restricciones de este evento que podrás verlo por TVMAX

Panamá/A solo 10 días de que se realice el sorteo que definirá la Fase de Grupos del Mundial 2026, la FIFA reveló los detalles clave y las restricciones oficiales que ordenarán el evento.

Luego del histórico pase a su segundo Mundial, la Selección de Panamá —y con ella todo un país— espera con ansias este sorteo, donde quedará trazado el camino que la Roja deberá recorrer en la próxima Copa del Mundo.

Con 198 días restantes para el pitazo inicial del torneo que tendrá como anfitriones a México, Estados Unidos y Canadá, la expectativa global crece. El sorteo se llevará a cabo el viernes 5 de diciembre en Washington, en un evento que será determinante para las 48 selecciones clasificadas.

El Ranking FIFA, base del proceso de asignación

El procedimiento para definir los grupos se fundamenta en el Ranking FIFA del 19 de noviembre, aunque con excepciones importantes. Los tres países anfitriones —México, Canadá y Estados Unidos— estarán automáticamente en el Bombo 1, identificados con un color de bola distinto para diferenciarlos.

México ocupará la posición A1, Canadá será B1 y Estados Unidos quedará ubicado como D1, liderando sus respectivos grupos desde el inicio.

Blindaje de gigantes: Argentina y España no podrán cruzarse antes de la Final

Una de las normas más destacadas anunciadas por FIFA es la protección estratégica a las dos mejores selecciones del ranking: Argentina y España. Ambas serán colocadas en sectores opuestos del cuadro, garantizando que solo podrían enfrentarse si ambas llegan a la Gran Final, programada en Nueva Jersey.

Esta medida busca evitar un cruce prematuro entre los máximos favoritos del torneo y mantener el equilibrio competitivo.

Regla de confederaciones: la excepción que solo aplica para UEFA

La FIFA mantiene su clásica medida de impedir que dos equipos de la misma confederación compartan grupo, pero existe una excepción: la UEFA, que presenta 16 selecciones clasificadas. Por ello, cada grupo deberá tener al menos una y máximo dos selecciones europeas.

Los bombos completos del sorteo

La distribución de los bombos para el 5 de diciembre permite proyectar posibles cruces y rivales, especialmente para selecciones como Panamá, que parte desde el Bombo 3.

Bombo 1

Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Bombo 2

Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, República de Corea, Ecuador, Austria y Australia.

Bombo 3

Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica.

Bombo 4

Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, más los clasificados A, B, C y D de las eliminatorias europeas, y los clasificados 1 y 2 del torneo clasificatorio FIFA.

