La selección femenina de Panamá desató un huracán de goles en Curazao | Eliminatorias Concacaf W

Se activan las eliminatorias femeninas de Concacaf rumbo al Mundial de Brasil 2027.

Panamá/La selección femenina de Panamá firmó una actuación memorable en el Stadion Rignaal ‘Jean’ Francisca, donde goleó y gustó al imponerse por 1-6 a Curazao, en un partido que reafirma su ambición de llegar al próximo Mundial.

Un inicio arrollador

El encuentro comenzó con intensidad y apenas al minuto 3, Karla Riley abrió el marcador para las canaleras. Panamá dominó la primera mitad con claridad, generando múltiples ocasiones y estrellando dos balones en el travesaño, aunque se fue al descanso con una ventaja mínima de 0-1.

Festival de goles en el complemento

En el segundo tiempo, Panamá desató toda su potencia ofensiva. Katherin Parris amplió la ventaja al 50’, y la recién ingresada Ericka Araúz se convirtió en figura con un doblete (65’ y 72’) y una asistencia. Hillary Jaén (78’) y Riley Taner (90+2’) completaron la goleada. Curazao descontó al 70’ con Martina, pero fue insuficiente ante la avalancha panameña.

El 1-6 no solo asegura tres puntos vitales, sino que envía un mensaje claro: Panamá está listo para competir con jerarquía internacional. Con varias jugadoras destacando en el marcador y un funcionamiento sólido, las dirigidas por Toña Is se consolidan como protagonistas en la ruta hacia el Mundial de Brasil 2027.

El siguiente partido de eliminatoria de la selección femenina de Panamá será el 4 de marzo del 2026.

La Ruta a la Gloria Femenina: Todo lo que Debe Saber sobre las Clasificatorias Concacaf W 2025/26

Ha comenzado la carrera continental más importante para el fútbol femenino en Norte, Centroamérica y el Caribe. Las Clasificatorias Concacaf W 2025/26 dieron inicio el 27 de noviembre, marcando la octava edición de este torneo clasificatorio, cuya primera versión se disputó en 1998.

Este proceso es fundamental, ya que define qué naciones tendrán la oportunidad de competir por un lugar en la próxima Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El Camino Hacia el Campeonato Femenino

Un total de 29 selecciones nacionales participan en esta fase inicial. El objetivo primario es obtener el primer lugar de sus respectivos grupos.

Las 29 naciones han sido distribuidas en seis grupos. Al finalizar esta ronda de clasificación, solo las seis ganadoras de grupo conseguirán el boleto directo para avanzar al Concacaf W Championship 2026.

Es importante destacar que Estados Unidos y Canadá no participan en estas Clasificatorias W. Estas dos potencias ya tienen su lugar asegurado en el Concacaf W Championship 2026 debido a que son las dos selecciones mejor ubicadas en el ranking de Concacaf.

La Estructura de los Grupos y los Equipos Históricos

El sorteo definió grupos clave donde las naciones lucharán intensamente:

Grupo A: México, Puerto Rico, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Islas Vírgenes de EE. UU.

Grupo B: Jamaica, Guyana, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda

Grupo C: Costa Rica, Guatemala, Bermuda, Granada, Islas Caimán

Grupo D: Haití, República Dominicana, Surinam, Belice, Anguila

Grupo E: Panamá, Cuba, San Cristóbal y Nieves, Curazao, Aruba

Grupo F: Trinidad y Tobago, El Salvador, Honduras, Barbados

Históricamente, Costa Rica y Trinidad y Tobago han demostrado una consistencia notable, siendo las únicas selecciones que han participado en todas las ediciones de las Clasificatorias Concacaf W desde 1998.

La Recompensa Final

Las seis ganadoras de grupo se unirán a Estados Unidos y Canadá en el Concacaf W Championship 2026, el cual se llevará a cabo en noviembre de 2026.

Este campeonato es el torneo clasificatorio definitivo de la confederación para determinar los representantes que asistirán tanto a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027 como a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El sistema de clasificación de Concacaf W opera como una serie de puertas: solo al superar la primera (las Clasificatorias) y obtener la llave (el primer lugar del grupo), las selecciones pueden acceder al gran estadio (Concacaf W Championship), donde se reparten los pases a los eventos globales más prestigiosos: el Mundial y los Juegos Olímpicos.

¡Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto de un encuentro crucial en el inicio de la ruta mundialista!

Hoy, domingo 30 de noviembre, la Selección Mayor Femenina de Panamá arranca oficialmente su participación en las Clasificatorias Concacaf W 2025/26. Las canaleras se miden a la selección local de Curazao en su primer compromiso dentro del Grupo E.

El pitazo inicial está programado para las 8 p.m. hora local (7 p.m. hora de Panamá) en el Estadio Rignaal “Jean” Francisca, ubicado en Willemstad.

Este partido marca el debut de Panamá "por los puntos" bajo la dirección de la estratega Toña Is, quien llega al clasificatorio con un saldo positivo de siete victorias en 11 amistosos.

Las Clasificatorias Concacaf W 2025/26 son el camino inicial hacia el Campeonato Femenino 2026. El objetivo principal de Panamá es asegurar el primer lugar del Grupo E, donde también compiten Cuba, San Cristóbal y Nieves, y Aruba, ya que solo las seis ganadoras de grupo avanzarán a la siguiente fase para competir por los boletos a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027 y los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

¡Quédense con nosotros para no perderse ni un detalle de este emocionante inicio!