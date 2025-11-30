Kadir Barría fue titular con Botafogo | Conoce su valoración en los minutos que jugó

El sorteo del Mundial 2026 lo podrás disfrutar EN VIVO desde Washington, Estados Unidos por TVMAX el próximo 5 de diciembre desde las 9:30 am.

Panamá/El atacante panameño Kadir Barría volvió a sumar minutos importantes con el Botafogo en el duelo que sostienen este martes ante Corinthians un partido clave para las aspiraciones del club carioca en la Serie A Betano.

Bajo las órdenes del técnico Davide Ancelotti, el istmeño fue parte del once titular y dejó su aporte en una primera mitad intensa y con alternativas para ambos equipos. Al momento de redactar esta nota, el marcador se mantiene 1-2 favorable a Botafogo, en un compromiso muy disputado en el medio sector.

Otras noticias: Flamengo gana la Copa Libertadores 2025: los "multicampeones" que lideraron el triunfo bajo el mando de Filipe Luís

Barriá, quien ha venido ganando confianza dentro del plantel, disputó 57 minutos antes de ser sustituido por Arthur Cabral. De acuerdo con la reconocida plataforma estadística Flashscore, el panameño recibió una calificación de 6.0, reflejando un rendimiento combativo en un encuentro de alto ritmo y exigencia física.

En cuanto a su aporte ofensivo, el análisis detalla que no registró remates al arco ni oportunidades claras, pero sí cumplió con la función táctica asignada por Ancelotti, participando en la presión alta y en la generación de espacios. El panameño acumuló 12 toques, evidenciando una participación moderada en la construcción del juego, aunque con buena precisión en sus intervenciones.

En el apartado de pases, Barría completó 2 de 3 entregas para un 67% de efectividad, incluyendo 1 pase acertado en el último tercio que contribuyó a una jugada de ataque. Su rol se orientó más al sacrificio y la movilidad que a la finalización.

Otras noticias: Thomas Christiansen con la selección de Panamá en el Mundial 2026: 'soy ambicioso y me gustaría pasar de grupo'

Defensivamente, el panameño mostró carácter al disputar 7 duelos, de los cuales ganó 2 de 3 en el piso (67%) y 2 de 4 en el juego aéreo (50%). Además, consiguió 1 entrada exitosa en dos intentos y cometió solo una falta, demostrando orden y disciplina táctica. No registró pérdidas de balón que generaran peligro, ni errores que derivaran en remates del rival.

El rendimiento de Kadir Barría confirma su progresiva adaptación al ritmo competitivo del fútbol brasileño, destacando especialmente por su entrega, lectura táctica y capacidad para cumplir funciones específicas dentro del esquema del equipo. Con su actuación, el panameño sigue sumando minutos valiosos en una temporada donde busca consolidarse como una opción real en el ataque del Botafogo.

Otras noticias: Kadir Barría: El cuerpo técnico de la Selección de Panamá no descarta al joven futbolista