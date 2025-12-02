Sorteo Mundial 2026 | La Federación Panameña de Fútbol preparada para cualquier sede

El sorteo del Mundial 2026 lo podrás disfrutar EN VIVO desde Washington, Estados Unidos por TVMAX el próximo 5 de diciembre desde las 9:30 am.

Panamá/La cuenta regresiva para el Sorteo del Mundial 2026 entra en su recta final. Este viernes 5 de diciembre, desde las 9:30 a.m., los aficionados panameños podrán seguir todos los detalles a través de TVN, TVMAX y TVN Pass, en una transmisión especial que incluirá alfombra roja, análisis previo y un completo post show.

El evento reunirá a representantes de los 42 equipos ya clasificados, además de un panel de FIFA Legends y la presencia del presidente Gianni Infantino, en una ceremonia que tendrá una duración aproximada de una hora.

Sin embargo, más allá del espectáculo global y de la expectativa por conocer los grupos, el verdadero punto de partida para Panamá llegará el sábado, cuando la FIFA revele oficialmente las sedes y horarios del torneo. Ese anuncio marcará el inicio de la fase más importante en la planificación de la Federación Panameña de Fútbol (FPF) de cara a su participación en la Copa del Mundo.

Un plan condicionado por las sedes

El gerente de selecciones de Panamá, Christian Núñez, se encuentra a la espera de recibir la información definitiva para activar el plan logístico que definirá el funcionamiento de la Selección Nacional durante el torneo. Aunque la FPF había adelantado estudios y evaluaciones preliminares sobre posibles ciudades sede, todo quedó en stand by, ya que cualquier proyección dependía directamente de la ubicación final del grupo de Panamá.

Las distancias entre ciudades en el Mundial 2026 —distribuido entre Estados Unidos, México y Canadá— complican cualquier anticipación, obligando a la FPF a esperar el anuncio del sábado para tomar decisiones concretas.

La expedición de reconocimiento: el paso inmediato

Una vez Panamá conozca a sus tres rivales, las sedes de sus partidos y el calendario oficial, la FPF enviará una expedición de reconocimiento encabezada por Christian Núñez. Esta misión tendrá como objetivo estudiar y seleccionar el campamento base de la Selección, así como las instalaciones de entrenamiento, rutas de traslado y condiciones logísticas en cada ciudad donde jugará Panamá.

Este proceso será similar al que se llevó a cabo en el Mundial de Rusia 2018, cuando la delegación panameña eligió la ciudad de Saransk como su centro de operaciones. Sin embargo, para 2026 el reto será mayor por la amplitud geográfica del torneo. “Christian tiene que esperar al sábado para saber adónde viajar, por las distancias”, apuntó Ricardo Icaza de TVMAX Deportes.

Un nuevo punto de partida para Panamá

Con la planificación detenida hasta conocer los detalles oficiales, la FPF se prepara para ajustar en tiempo récord todo el operativo mundialista: selección del campamento, logística de viajes, cronogramas de entrenamiento, seguridad, alimentación y adaptación climática. Cada una de estas decisiones dependerá del grupo, las sedes y los horarios que se asignen a Panamá este fin de semana.

El sábado se convertirá así en el inicio real del camino panameño hacia el torneo más grande de la historia. A partir de ese momento, la FPF tendrá claro el mapa y podrá activar un plan que, como en cada Mundial, será determinante para el rendimiento deportivo de la Selección de Panamá.

