Naviferias: Venta de caja navideña y jamón en Parita se realizó a paso rápido

Murillo explicó que la venta se inició antes del horario previsto para evitar largas exposiciones al sol y agilizar la atención.

Herrera/Desde tempranas horas de la mañana inició en el distrito de Parita, provincia de Herrera, la venta de la Caja Navideña a un costo de 15 dólares, que realiza el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) para apoyar a la población durante las fiestas de fin de año.

La jornada, que entra en su segundo día de actividades en el interior del país. Hoy en Parita a un costado de la Plaza Colonial, donde desde la noche anterior comenzaron a formarse filas de personas procedentes de comunidades cercanas y de otros puntos de la provincia.

El director general del IMA, Nilo Murillo Robles, supervisó personalmente la venta y calificó la logística como “fenomenal”, detallando que los otros puntos de venta se encuentran activos en sectores como Pedasí, Tonosí, Macaracas, Los Canelos, El Rincón, Santa María y Cabulla, así como en áreas de la provincia de Chiriquí, incluyendo Boquete.

Te puede interesar: Naviferias iniciaron en la madrugada: Cientos de personas acudieron para adquirir su caja navideña y el jamón

Murillo explicó que la venta se inició antes del horario previsto para evitar largas exposiciones al sol y agilizar la atención. Señaló que el equipo está preparado para atender grandes volúmenes de personas, especialmente cuando la jornada llegue a la ciudad capital, Colón, Arraiján y La Chorrera, donde se espera una mayor afluencia de compradores.

Sobre las críticas por las largas filas que suelen generarse, el director del IMA sostuvo que es inevitable cuando se trata de atender a miles de personas y defendió el programa como un apoyo directo del Estado a los sectores más vulnerables.

Críticas no constructivas se pueden ir al basurero", afirmó Murillo.

Durante el recorrido, ciudadanos entrevistados manifestaron que la bolsa representa una ayuda significativa para jubilados y personas de escasos recursos. Algunos señalaron que gracias a este beneficio podrán tener alimentos en su mesa durante la Navidad y el Año Nuevo.

Sorprendentemente, a eso de las 7:00 a.m., en la fila solo había unas 10 personas esperando ser atendidas.

Información de Eduardo Javier Vega