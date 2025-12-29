Hospital Nicolás Solano refuerza controles y busca recuperar la confianza de los pacientes

La Chorrera, Panamá Oeste/Entre controles médicos más estrictos, tras denuncias de mala praxis, y la promesa de una remodelación para 2026, el hospital Nicolás A. Solano intenta recuperar la confianza de sus pacientes.

Luego del comunicado emitido por el Ministerio de Salud sobre la atención que se brinda en este centro hospitalario, se conversó con algunos pacientes, quienes evaluaron el servicio recibido. Varios manifestaron que, tras las quejas registradas en períodos anteriores, en algunas áreas la atención ha mejorado.

“Yo veo que está bien”, señaló una usuaria. "¿Usted cree que sí han mejorado?. Bastante. Bueno, sí ha mejorado bastante”, respondió.

Otra ciudadana indicó que “se sabe que las personas siempre ponen sus quejas, y eso es importante. Siempre es bueno poner quejas para poder mejorar”.

Por su parte, Cristina Gómez, directora encargada del hospital Nicolás A. Solano, explicó que se han implementado diversas estrategias y reconoció que ha aumentado la cantidad de pacientes, así como la complejidad de los casos que llegan al centro, lo que incide en un proceso de atención más lento.

La población de Panamá Oeste ha aumentado y esto se traduce en un incremento en la atención en los cuartos de urgencia. Pero lo que más nos preocupa en el hospital es el tipo de pacientes que están llegando: demasiada violencia, accidentes y quemados; algunos por pirotecnia y otros por imprudencia en el manejo de ciertas sustancias”, detalló.

Gómez hizo un llamado a la población a mantener medidas de prevención, especialmente en los días de mayor afluencia al cuarto de urgencias. “Uno no puede saber cuándo ocurren las cosas, pero sí puede prever un poco y tener precaución, sobre todo en el manejo y en los accidentes de tránsito”, indicó.

La directora añadió que anteriormente se registraban uno o dos accidentes por fin de semana, mientras que ahora se reportan uno o dos por turno, lo que calificó como un aumento significativo. “También el tema de la violencia ha aumentado en Panamá Oeste, con heridos de bala y heridos por arma blanca”, precisó.

Advirtió además que el 1 de enero suele ser una fecha crítica, especialmente por lo que denominó la “guerra de Santa Rita”, lo que incrementa la presión sobre los servicios de urgencia.

Con información de Heady Morán.