Avanzan trabajos de rehabilitación en la vía Guabito–Las Tablas tras denuncias ciudadanas

Bocas del Toro/Luego de reiteradas denuncias de residentes por el mal estado de la vía que conecta Guabito con Las Tablas, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) dio inicio a los trabajos de rehabilitación de esta carretera, un proyecto que registra un avance aproximado del 60 % y que beneficiará directamente a productores, comerciantes y transportistas de la región.

De acuerdo con información oficial, la obra forma parte del renglón 2 del programa de rehabilitación de calles internas, el cual incluye sectores como Changuinola y Junquito, ampliando la conectividad vial en comunidades clave de la zona.

Actualmente, el proyecto ya cuenta con la colocación de la primera carpeta asfáltica, la cual conecta con la carretera hacia La Delicia y se extiende hasta Finca 6. En los próximos días, se prevé la aplicación de una segunda capa de asfalto, lo que permitirá mejorar de manera significativa las condiciones de la vía.

Las autoridades destacaron que se trata de una obra solicitada desde hace varios años por la comunidad, debido a las dificultades que enfrentaban los residentes para el traslado de mercancías, productos agrícolas y el acceso a servicios básicos.

El MOP informó que el proyecto contempla una inversión de 23 millones de dólares, destinada a mejorar la infraestructura vial en esta zona fronteriza. Con la ejecución de estos trabajos, se espera impactar positivamente a más de 21.000 residentes de las comunidades de Guabito y áreas cercanas a Las Tablas.

Con información de Nixon Miranda