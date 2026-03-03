Madres denuncian supuesta discriminación por uso de trenzas y afros en el Instituto Alfredo Cantón

Ciudad de Panamá/La jornada escolar se transformó en incertidumbre para decenas de estudiantes del Instituto Alfredo Cantón, luego de que alrededor de 40 alumnos fueran separados de sus aulas por el uso de trenzas con extensiones y peinados afro considerados “voluminosos” por la dirección del plantel.

Madres de familia aseguran que sus hijos fueron discriminados y perdieron dos días de clases tras ser enviados a un salón de conferencias mientras se les explicaban las normas sobre el uso adecuado del uniforme y el cabello. Para ellas, lo ocurrido va más allá de un reglamento interno.

Zulibeth Aguilar relató que su hijo fue cuestionado por su identidad afrodescendiente frente a otros. “Según la directora, mi hijo no es afrodescendiente. Me dijo a mí y a él, porque me lo dijo delante del niño, que su apellido Domínguez no era ni Brown, ni Muswell, ni Powell para que él fuera afrodescendiente, que dónde estaba su afrodescendencia”, contó.

La madre añadió que incluso se puso en duda la naturalidad del cabello del menor. “Me acusó también de que dice que el niño no tenía cabello rizado, que yo le hacía curly. Mi hijo tiene su afro natural. Me lo dejó afuera todo el día, sin que el niño pudiera acceder a dar clases”, afirmó.

Otra acudiente, Mayra García, denunció que su hijo tampoco pudo ingresar al colegio. “A mi niño me lo puso de ejemplo y le dijo que él no era afrodescendiente. Que él lo hacía por moda y que él era un aborigen. No me lo dejaron entrar a la escuela y le dijeron que para poder entrar se tenía que cortar el cabello”, expresó.

Desde la dirección del plantel, Adjani Escobar explicó que los padres firmaron previamente un compromiso que permite afros y trenzas siempre que sean naturales. “Se pueden permitir los afros, se pueden permitir las trenzas, pero con cabello natural. Los padres de familia mandan a los hijos no con trenzas naturales, sino con trenzas de extensiones artificiales. La norma establece naturales”, indicó.

La directora sostuvo que no existe intención de discriminar. “Discriminación no hay, sino nada más tratar de seguir las normas de todos los planteles educativos y seguir todas las normativas que nos manda el Ministerio de Educación. Es lo único que se está solicitando”, señaló. También precisó que en algunos casos las extensiones incluían colores no permitidos, lo que motivó reforzar la aplicación de la norma este año.

El caso escaló durante la tarde con la llegada de representantes del Observatorio Afrodescendiente, entre ellos Alberto Barrow y Eunice Meneses, acompañados de un abogado, así como delegados de la Defensoría del Pueblo.

Marco Austin, abogado del Movimiento Afrodescendiente, cuestionó la actuación del centro educativo. “Es inverosímil que en pleno siglo XXI en Panamá estén con esta tontería del cabello, honestamente. Y el decreto 887 es claro respecto a la culturalidad de los muchachos y los niños afrodescendientes. No pueden estar interpretándolo de una manera errónea como lo están haciendo ahora”, manifestó.

Mientras avanzaban las conversaciones entre padres y directivos, la preocupación persistía entre las familias. Una madre que retiró a su hijo del plantel comentó que no recibió garantías claras de que la situación no vuelva a repetirse. El temor común es que los estudiantes sigan perdiendo clases en medio de un debate que toca identidad, normas escolares y derechos culturales.

Con información de Yeny Caballero.